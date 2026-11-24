Станислав Генчев повече няма да бъда старши треньор на Ботев Пловдив. Новината бе обявена на страницата на клуба в социалните мрежи. С него си тръгва и треньорския щаб. Отборът ще бъде воден от Лъчезар Балтанов в мача срещу Черно море.

Ето какво написаха от Ботев Пд:

"ПФК Ботев Пловдив и старши треньорът на представителния отбор Станислав Генчев, заедно с неговия щаб, се разделят по взаимно съгласие. Това бе вторият престой на 45-годишния специалист начело на „канарчетата“, в който той записа 9 победи, 3 равенства и 5 загуби във всички турнири. ПФК Ботев Пловдив изказва своята благодарност за професионализма, отдадеността и постигнатите резултати на Станислав Генчев, както и на треньорския щаб в лицето на Живко Миланов, Йордан Господинов и Даниел Иванов, и им пожелава успехи в бъдещите професионални начинания. В предстоящия двубой срещу Черно море представителният отбор на Ботев Пловдив ще бъде воден от Лъчезар Балтанов."

Това бе втори престой на Генчев начело на “канарчетата” след лятото на 2023 година. През този сезон след 15 изиграни мача “жълто-черните” са пети в класирането с 24 точки в актива си.



