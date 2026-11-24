Камерунският халф на ЦСКА Джеймс Ето'о изглежда е приключил с престоя си на "Българска армия", след като не попада в плановете на новия треньор на тима Маркус Гиздол.

Според трансферния специалист Бърл Джуниър Ето'о е получил разрешение от ръководството на ЦСКА да си търси нов отбор от зимата. "Червените" предпочитат директна продажба на халфа, но не изключват възможността да го дадат под наем през пролетта на друг отбор с опция за откупуването му.

Джеймс Ето'о поднови договори си с ЦСКА в края на пролетта до 2029 година.

Откакто германецът Гиздол пое ЦСКА, камерунецът трайно загуби титулярното си място и се превърна в периферен футболист за тима. В първия мач на новия треньор за първенството срещу ЦСКА 1986 камерунският халф влезе в игра едва в 86-ата минута на мястото на Макс Ебонг. Ето'о въобще не се появи в игра при успехите срещу Лудогорец (2:0) и Левски (3:0), като игра и по-малко от 20 минути като резерва срещу Славия (0:0). Срещу бившия си тим Ботев (Пловдив) той влезе формално на терена в 93-ата минута на мястото на Йоанис Питас.

Джеймс Ето'о игра по пет минути в мачовете с Монако (1:2) и Нордселанд (2:2) в Лигата на конференциите и остана неизползвана резерва срещу Панатинайкос (1:2).