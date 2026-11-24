Старши треньорът на Комо Сеск Фабрегас призова за умерени очаквания към тима преди двубоя срещу АЕК Атина в Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че отборът му трябва да остане здраво стъпил на земята и да се придържа към тактическия си облик.

Победа срещу АЕК би приближила Комо значително до мечтано класиране във фазата на елиминациите.

Въпреки нарастващия ентусиазъм, Фабрегас е решен да запази концентрацията на футболистите си.

„Ние не сме фаворити. Ние сме малък клуб и напълно осъзнаваме колко още можем да се развием. Заслужихме уважението, което имаме днес, но трябва да продължим да израстваме спокойно и да владеем емоциите си“, заяви Фабрегас, цитиран от Tuttomercatoweb.com.

„АЕК е създавал проблеми дори на отбори като Реал Мадрид. Те са физически силен и доминиращ състав със силен манталитет. Ще трябва да бъдем много ефективни“, добави Сеск Фабрегас.