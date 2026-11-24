Брентфорд победи завършилия с 10 души на терена Евертън с 4:0 като домакин в мач от 11-ия кръг на английското футболно първенство. Тимът на Брентфорд държи шестото място във временното класиране във Висшата лига със 17 точки, колкото има и седмият Лийдс, докато Евертън е девети с 16 точки в актива си.

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс се надяваше да отбележи паметна вечер, но вместо това „карамелите“ бяха надиграни, а ситуацията в двубоя се усложни и от спорния червен картон за Джеймс Тарковски, заради който капитанът на отбора ще пропусне дербито срещу Ливърпул през уикенда.

За 63-годишния Мойс това бе 593-ти мач начело на Евертън - постижение, което никой друг мениджър в историята на клуба не е достигал, като имаше възможност да изведе тима до място в топ 5 на Висшата лига.

Домакините вече водеха с 2:0 с два гола в рамките на две минути - в 23-ата и 25-ата на Кийн Люис-Потър, когато в 40-ата , при опит да изчисти топката на границата на наказателното поле, Тарковски закачи крака на Йегор Ярмолюк. Тарковски сякаш се опита да дръпне крака си, след като осъществи контакт, но съдията Крейг Поусън, който първоначално показа жълт картон, впоследствие промени решението си и даде червен след преразглеждане на ситуацията.

Брентфорд спокойно доигра срещата, увеличавайки преднината си през второто полувреме със зрелищно попадение на Витали Янелт за 3:0 в 67-ата минута и гол на Фабио Карвальо в 90-ата.

„В онзи момент си помислих, че нарушението не е за червен картон, но след като изгледах повторението, виждам, че кракът му е високо. Дали има достатъчно сила за червен картон? Не съм сигурен“, коментира Дейвид Мойс пред BBC.

„Не играхме достатъчно добре, докато Брентфорд се представи на ниво, така че нямаме право на оплаквания. Те напълно заслужено спечелиха. Представянето ни беше далеч под стандартите, които сме си поставили, както и под нивото, което показвахме напоследък. Надявам се, че ще успеем да поправим нещата. Досега правехме много хубави неща и се надявам, че ще успеем да го повторим“, добави Мойс.

Това бе най-тежката загуба за специалиста, откакто се завърна начело на Евертън, а също най-убедителната победа за мениджъра на Брентфорд Кийт Андрюс, откакто той наследи поста от Томас Франк в началото на миналия сезон.

„Може би това ще остане малко в сянка заради червения картон, но при игра 11 срещу 11 бяхме великолепни. Останах впечатлен от начина, по който подходихме към мача заради темпото, енергията и желанието“, заяви Андрюс.