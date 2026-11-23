Густаво Варела продължава да впечатлява с представянето си в Серия А. Португалецът вече има 11 гола в първите си 11 мача в италианския елит, след като отбеляза две попадения при убедителната победа на Монца с 3:0 над Фиорентина в понеделник вечер. Успехът позволи на „бианкоросите“ да изпреварят своя съперник в класирането.

Варела на два пъти и Джей Робинсън бяха точни за Монца, която спечели изключително важни три точки в битката за оцеляване. Така тимът напусна зоната на изпадащите и се изкачи до 14-ото място. Фиорентина, която започна срещата именно от тази позиция, се смъкна до 16-ата, само на точка над опасната зона след 12 изиграни кръга.

Гостите можеха да поведат още в шестата минута. Вратарят на Монца Демба Тиам напусна голлинията си и подари топката на Крист Инао Улаи. Последвалият слаб удар на футболиста от Кот д'Ивоар към опразнената врата обаче позволи на стража да се върне и да предотврати попадението.

Вместо това домакините откриха резултата в самия край на първата част. Варела си спечели дузпа, след като негов удар в наказателното поле срещна ръката на Улаи. Португалският нападател застана зад топката и хладнокръвно я изпрати в десния ъгъл, пращайки Давид Де Хеа в обратната посока.

Варела увеличи аванса на Монца малко след началото на второто полувреме. Джей Робинсън се справи с Алекс Хименес и изведе Матео Песина по левия фланг. Последва ниско подаване към наказателното поле, където португалецът засече ефектно с пета за 2:0.

По-малко от 10 минути по-късно Робинсън също се разписа. Самуеле Бириндели центрира в наказателното поле, защитата на Фиорентина успя да изчисти частично, но топката попадна на границата на пеналта пред англичанина. Той не се поколеба и с мощно воле я изпрати под гредата, като рикошет помогна за крайното 3:0.

Така Монца се изкачи до 14-ото място в класирането на Серия А, докато Фиорентина падна до 16-ата позиция и вече има само точка аванс пред зоната на изпадащите.