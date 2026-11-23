Вратарят на Арсенал Давид Рая ще пропусне домакинството на Борусия Дортмунд в Шампионската лига във вторник заради контузия в рамото. Добрата новина за лондончани е, че испанският национал няма да се нуждае от операция, обяви мениджърът Микел Артета.

31-годишният страж получи травмата по време на равенството 2:2 срещу Нюкасъл в събота. В 70-ата минута Рая изпита сериозна болка в лявата ръка и напусна терена, а на негово място се появи Кепа Арисабалага.

„За съжаление, той няма да бъде готов за утрешния мач, но ситуацията не изглежда твърде сериозна“, заяви Артета на пресконференцията преди двубоя.

„Утре ще бъдат направени още прегледи, но нещата изглеждат доста обнадеждаващи. Заради болката, която изпитваше непосредствено след инцидента, всички бяхме сериозно притеснени. Сега обаче изглежда, че положението е по-добро, отколкото очаквахме. Няма нужда от операция – това беше основното ни притеснение, тъй като подобна интервенция би го извадила от игра за месеци. Ще видим как ще се развият нещата“, допълни испанският специалист.

Липсата на Рая е сериозен удар за Арсенал, тъй като вратарят има ключова роля в силното представяне на отбора през сезона. „Артилеристите“ са лидери във Висшата лига, а в Шампионската лига заемат третото място с 10 точки след първите си четири срещи.

Предстоящият съперник Борусия Дортмунд също се намира в отлична форма в местното първенство. Германците са начело в Бундеслигата, изпреварвайки Байерн Мюнхен, докато в Шампионската лига заемат 12-ата позиция с девет точки.