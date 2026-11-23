Реал Мадрид ще бъде без Ендрик и Дензъл Дъмфрис за предстоящото домакинство на ПСВ Айндховен в Шампионската лига. Двамата футболисти продължават да лекуват контузии и не взеха участие в последната тренировка на испанския гранд преди срещата.

Двубоят е във вторник (24 ноември) в Мадрид, а според испанското издание "Марка“ старши треньорът Жозе Моуриньо няма да може да разчита на двамата играчи.

По-сериозна яснота има около състоянието на бразилския нападател Ендрик, който е получил мускулна травма в областта на левия аддуктор.

"След медицинските прегледи, направени на нашия футболист Ендрик, беше диагностицирана мускулна контузия на аддуктора на левия крак. Състоянието му ще продължи да бъде наблюдавано“, съобщиха от Реал Мадрид.

Според предварителните прогнози бразилецът ще бъде извън игра за около две седмици, което означава, че може да пропусне и следващи двубои на мадридчани.

Ситуацията с Дензъл Дъмфрис остава по-неясна. Нидерландският краен защитник също не тренира с отбора, но засега няма информация за естеството на контузията му и очаквания срок за възстановяване.

Проблемите с отсъстващи футболисти за Моуриньо не се изчерпват с тези две имена. Централният защитник Раул Асенсио и бразилското крило Родриго продължават възстановяването си от травми и също няма да бъдат на разположение за срещата.