Комо разби Ланс с 9:1 и записа историческа победа в Шампионската лига

Комо записа историческа победа в европейските клубни турнири, след като разгроми с 9:1 като гост вицешампиона на Франция Ланс. Италианският тим, който дебютира в Шампионската лига, направи истинско голово шоу и постави рекорд, който не е постиган в надпреварата повече от половин век.

За последно отбор отбеляза девет попадения като гост в най-силния европейски клубен турнир през 1971 г. Тогава Фейенорд разгроми Омония Никозия, като по това време състезанието все още носеше името Купа на европейските шампиони.

Големият герой за Комо беше Анастасиос Дувикас, който реализира хеттрик и се превърна в третия гръцки футболист с подобно постижение в Шампионската лига. Лукас да Куня, Нико Пас, Марк Оливер Кемпф, Матиа Либерали, Мартин Батурина и Матео Папачоли също се разписаха за италианците. Единственото попадение за Ланс отбеляза Рубен Агилар в 65-ата минута, когато резултатът вече беше 7:0.

Комо си осигури комфортен аванс от три гола още преди почивката, а след нея увеличи още повече темпото. В 57-ата минута преднината на гостите вече беше шест попадения, пет минути по-късно стана седем, а след гола на Агилар Батурина и Папачоли оформиха крайното 9:1. Последните две попадения паднаха в 69-ата минута и в добавеното време.

Така воденият от Сеск Фабрегас състав постигна най-убедителния успех в кратката си европейска история. След четири изиграни мача Комо има девет точки и заема четвъртото място в класирането.