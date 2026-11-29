Победа за консервативната "Народна партия" в Испания според първите прогнозни резултати след предсрочните парламентарни избори. При рекордно висока избирателна активност, испанците гласуваха доверие на Алберто Нунес Фейхо, който се очаква да бъде следващият премиер на страната.

Изключително динамично се развива обстановката в Мадрид. Променят се данните за секунди. Избирателната активност вече е историческите 79,4%. На този фон изключително бързо върви и броенето на гласовете. Вече са преброени над 65%.

Към момента "Народната партия", начело с Алберто Нунес Фейхо, получава 31,9%. Втори са социалистите на дългогодишния премиер Педро Санчес, които получават 29,4%. Трети са крайнодесните от ВОКС, за които са гласували 15,7%.

176 места са необходими в 350-местния испански парламент за мнозинство. Към момента Народната партия получава 134 депутатски места, а ВОКС ще има 50. Тези две партии още преди изборите не скриха, че планират да сключат коалиция. Те си партнират в четири испански общини, така че това не е нещо ново за тях.

Това обаче отваря много въпроси. Досегашната политика на Педро Санчес беше за отворени врати по въпроса за миграцията. За ВОКС, а вече и за Консервативната партия, темата за миграцията се е превърнала в една от водещите по време на тази кампания.

Предстои да се разбере какво предстои за новата испанска власт. Каква външна политика планира да води Алберто Нунес Фейхо, ако действително стане премиер, но във всичко изглежда, че това ще се случи. Той много малко е разкрил от намеренията си.

ВОКС не е толкова евроскептична партия, колкото други крайнодесни партии в Европа. Но въпреки това ще бъде интересно да се проследи как ще се промени и външната политика на Испания.

Пред централата на Народната партия се събират все повече хора. Еуфорията е много голяма. Очаква се Фейхо да излезе и да държи първата си победна реч.

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