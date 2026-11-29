Без пробив завършиха преговорите за съставяне на правителство на националното единство в Израел след като изборите през октомври не излъчиха ясен победител.



Срещата е преминала в опит двете страни да преодолеят дълбоките си различия. Това се казва в общо комюнике на партията Ликуд на служебния премиер Бенямин Нетаняху и опозиционната формация Яшар на Гади Айзенкот.

Ден по-рано Нетаняху предложи Айзенкот първи да оглави евентуално бъдещо правителство, като двамата се редуват на премиерския пост на ротационен принцип. Айзенкот има краен срок да състави кабинет до 6 декември с възможно удължаване от 14 дни.