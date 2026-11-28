Пирати са отвлекли товарен кораб в Аденския залив на около 220 километра северозападно от сомалийския пристанищен град Босасо, съобщи Центърът за морска сигурност в Индийския океан, действащ в рамките на военноморската мисия на ЕС „Аталанта“, предадоха световните агенции.

Според предварителната информация на центъра на борда на кораба са проникнали шестима въоръжени пирати. Членовете на екипажа са успели да се скрият в защитено помещение и към момента няма информация за пострадали. Обстоятелствата около случая все още се изясняват.

За поемането на контрола над товарен кораб в Аденския залив по-рано съобщи и Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) към Военноморските сили на Великобритания.

Името на кораба, неговата държавна принадлежност, както и броят и гражданството на членовете на екипажа му към момента не са ясни.

На корабите, намиращи се в този район, се препоръчва да проявяват повишена бдителност и незабавно да съобщават за всяка подозрителна дейност.