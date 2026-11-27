Усложнена зимна обстановка се очаква през почивните дни. Причината - комбинацията от средиземноморски циклон и пренос на много студен въздух от североизток.

Предупреждение от двете най-високи степени - код оранжево и код червено, за значителни количества и силен вятър, е обявено през следващото денонощие в цялата страна.

През нощта ще вали все още дъжд, на много места интензивно, а в югоизточните райони ще има и гръмотевична дейност. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър.

През деня вятърът ще се усили, с него ще продължи да нахлува по-студен въздух, температурите ще се понижават и в Северна България и по високите западни полета дъждът бързо ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка и в комбинация със силния вятър ще има условия за виелици и навявания.

Силен североизточен вятър и по Черноморието утре, където валежите ще бъдат от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие.

Лоши условия за туризъм в планините утре. Ще бъде още по-ветровито, със силен и бурен североизточен вятър. Ще бъде облачно и с валежи.

Температурите и там ще се понижават и границата между сняг и дъжд ще се спуска все по-ниско. Ще има виелици и навявания.

Интензивни валежи от дъжд предстоят утре и навсякъде на Балканите. Температурите ще се понижават, по-съществено в северните райони от полуострова, където ще завали сняг.

През нощта срещу неделя от най-северните части на Европа към Балканите, включително и към България, ще продължи да се спуска много студен въздух и валежите от дъжд ще преминат в сняг почти цялата страна.

Циклонът, причина за значителните количества ще се изнася на югоизток и в неделя снеговалежите в Дунавската равнина ще отслабват и спират, но в Южна България ще продължи да вали интензивно през целия ден.

Ще остане ветровито, в Източна България и планините – със силен североизточен вятър и там ще има снежни виелици и преспи. Температурите ще се понижават и още в неделя в много райони температурите ще останат под нулата през целия ден.

В първите дни от новата седмица слаб сняг ще превалява само в Източна България, но застудяването ще продължи и в почти цялата страна, с изключение на Черноморието, предстоят така наречените ледени дни - с отрицателни максимални температури, а минималните на места ще бъдат под минус 10°.