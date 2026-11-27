Последен ден от предизборната кампания преди предсрочните парламентарни избори в Испания. Вот, чиято искра пламна от жилищната криза и съкрушителната история на 87-годишната пенсионерка МариКармен Абаскал, която беше изгонена от дома си, заради невъзможността да си плаща наема. Но и вот, който дава началото на серия от решаващи избори в Европа, с потенциал да преначертаят политическата карта на Стария континент. Какви са залозите и идва ли краят на близо 9-годишното управление на Педро Санче?

Близо 9 години начело на Испания, в които често е наричан "последният мохикан" сред социалистите, в една все по-доминирана от крайната десница Европа. Педро Санчес умело лавира между проблемите - външно и вътрешнополитически. Преди 3 години загуби изборите, но успя да остане на власт с подкрепата на баските и каталунските сепаратисти. Сега облаците над него се сгъстиха - от серията обвинения в корупция към негови приближени, включително съпругата и брат му, през мигрантската криза в Сеута и Канарските острови, две влакови катастрофи, до невъзможността да прокара бюджет. Това, което накара Санчес да свика предсрочни избори, обаче, беше жилищната криза.



Изправен пред многохилядни протести и без подкрепа в парламента за предложените мерки, испанският лидер свика вота.

Педро Санчес, премиер на Испания и лидер на Социалистическата партия: "На тези избори всички, които искаме свободна и демократична Испания, в която правата се зачитат, се изправяме срещу назадничавото мислене, с което идват Фейхо и Абаскал. Отнема много години да спечелиш права и свободи, но е нужен само ден, за да изчезнат."

Проучванията отреждат на Санчес второто място и 124 места в 350-местния парламент. Победа се очертава за опозиционната "Народна партия" на Алберто Нунес Фейхо със 130 прогнозни места. Ключът на управлението държи крайната десница Вокс, която е трета в проучванията и която се очертава като сигурен коалиционен партньор на консерваторите.

Алберто Нунес Фейхо, лидер на "Народната партия": "С всеки ден ситуацията се влошава - влаковете, пътищата, сигурността. Кризата за жилищата. И нелегалната, безконтролна имиграция. Усещането е, че никой не го интересува. Е, мен ме интересува. И искам да променя нещата."

Ако бъде избран за премиер, 65-годишният Фейхо ще бъде най-възрастният лидер в демократичната история на страната. Нарича себе си "добър мениджър", не се срамува от подмятанията на опонентите си, че не владее английски и няма да бъде така харизматичен за европейските и световните лидери като Санчес. Казва, че е прекарал години да се учи как се управлява, а не как се омайва. В началото на кариерата си има образ на умерен центрист. В последните години втвърдява реториката. И все по-често посланията му са близки до тези на популистите от Вокс, които са напът да се превърнат в първата крайнодясна политическа сила, влязла в управлението.

Сантиаго Абаскал, лидер на Вокс: "Най-големият хищник е правителството, което отвори вратите на Испания и което се опитва да побере в страната повече хора, отколкото има място . Могат да влизат по море и въздух, от Африка и Латинска Америка. Няма място за всички тези хора. Нашите ресурси са ограничени и те са нужни на първо място на испанците."

"Народната партия" и Вокс са коалиционни партньори в 4 испански области. Сега всички погледи са отправени към Мадрид, където предстои да стане ясно дали ще получат абсолютно мнозинство и как промяна във властта ще се отрази на позициите на Испания на международната сцена.



