Пострадалото момиче на "Велодром" първо пред БНТ: Това беше опит за убийство
Ужасяващи моменти преживява Боги Жекова, маникюрист, майка на две деца, на стадиона на "Олимпик Марсилия". Тя беше брутално бита от ултрасите на "Велодром".
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Кадрите с нея обиколиха цяла Европа - на тях се вижда как млад мъж я защитава и понася бруталните удари, докато не се свлича и момичето остава без защита. В този момент феновете на френския отбор продължават да я удрят. В момента, в който се свързваме с нея, тя е в болница "Норд".
Казва, че младият мъж, който я е защитавал, не е добре, с мозъчен кръвоизлив е и също е в тази болница.
Боги Жекова, маникюрист, майка на две деца: " Имам синини по тялото, цицини, одраскване на веждата и рамото. Не знам, не знам, на предела на силите си съм. Не знам дали ми вярвате, не ми дават болкоуспокояващи.
Не съм очаквала, не съм и предполагала, майка на две деца - бих ли се подложила на това нещо
Искам да помоля вас, всички в България, който може да ни съдейства да се приберем в България при семействата и децата ни.
Това беше направо опит за убийство, ако не беше той да ме спаси...сигурно щях да умра. С тези ножове, прътове. Това е най-тежкото."
Тя споделя, че са трима българи в болницата в момента.