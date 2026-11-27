Ужасяващи моменти преживява Боги Жекова, маникюрист, майка на две деца, на стадиона на "Олимпик Марсилия". Тя беше брутално бита от ултрасите на "Велодром".

Кадрите с нея обиколиха цяла Европа - на тях се вижда как млад мъж я защитава и понася бруталните удари, докато не се свлича и момичето остава без защита. В този момент феновете на френския отбор продължават да я удрят. В момента, в който се свързваме с нея, тя е в болница "Норд".

Казва, че младият мъж, който я е защитавал, не е добре, с мозъчен кръвоизлив е и също е в тази болница.

Боги Жекова, маникюрист, майка на две деца: " Имам синини по тялото, цицини, одраскване на веждата и рамото. Не знам, не знам, на предела на силите си съм. Не знам дали ми вярвате, не ми дават болкоуспокояващи. Не съм очаквала, не съм и предполагала, майка на две деца - бих ли се подложила на това нещо Искам да помоля вас, всички в България, който може да ни съдейства да се приберем в България при семействата и децата ни. Това беше направо опит за убийство, ако не беше той да ме спаси...сигурно щях да умра. С тези ножове, прътове. Това е най-тежкото."

Тя споделя, че са трима българи в болницата в момента.