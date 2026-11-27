Броени дни остават до затварянето на всички гранични пунктове между Естония и Русия. На една от автогарите в Санкт Петербург мнозина ще пътуват директно до Талин за последно. От първи декември това няма да е възможно.

До момента пътуването през Естония се използваше масово от руснаци, които живеят в Европа. Ще търсим алтернативни варианти, през Калининград, например, казват част от пътниците. Признават обаче, че това ще им отнема повече време и ще бъде по-скъпо.

"Със затварянето на границата нямаме за цел неудобство на нашите граждани, длъжни сме да ги защитим", каза министърът на вътрешните работи на Естония Игор Таро.

Според министър на вътрешните работи на Естония Игор Таро, решението е отговор на заплаха. По този начин ограничаваме възможността на руските служби да вербуват хора, да им оказват натиск и да ги принуждават да извършват криминални деяния.

"Действаме сега, преди поредната атака да е станала факт", казва още Таро.

Нарва се намира в Естония, но е с предимно рускоговорящо население. Досега градът се издържаше почти изцяло само от транзитно преминаващите. Бизнесът - хотели, заведения за хранене, ще страдаме всички, но нещо трябва да се измисли, казва собственик на малък ресторант.

Границата между Естония и Русия ще остане затворена за шест месеца, след което мярката ще се преразгледа. Решението идва след предполагаем опит за палеж на естонско военно предприятие. Москва категорично отрича съпричастност със случая. "Това са откровено враждебни действия на балтийците. Самите те откровено заявяват, че това ще им нанесе огромна вреда, каза Мария Захарова, говорител на Министерството на външните работи на Русия, и обеща отговор.

Тази година естонско-руската граница да минали 760 000 души, 307 000 от тях са били руснаци, 175 000 - естонски граждани, а 54 000 са имали финландски паспорти. Данните са естонската полиция.