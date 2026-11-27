БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
11
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
Новини
Свят
Спорт
Евровизия
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
МВнР: Всички пострадали българи в Марсилия са в стабилно...
19:51, 27.11.2026
Чете се за: 02:45 мин.
Полицията в Марсилия в отговор за БНТ: Сигурността във...
17:37, 27.11.2026
Чете се за: 01:22 мин.
Пострадалото момиче на "Велодром" първо пред...
17:20, 27.11.2026
Чете се за: 01:57 мин.
„Беше буквално като на война. За нас беше важно да...
15:59, 27.11.2026
Чете се за: 15:42 мин.
От 1 декември влиза в сила забраната за влизане на...
15:02, 27.11.2026
Чете се за: 02:07 мин.
Прокуратурата в Марсилия води две разследвания след...
14:55, 27.11.2026
Чете се за: 01:22 мин.
Червен код: Сняг, виелици и навявания в Северна България...
13:50, 27.11.2026
Чете се за: 03:20 мин.
Варненският административен съд насрочи делото за...
12:21, 27.11.2026
Чете се за: 01:55 мин.
Разказ от първо лице за нападението в Марсилия: Нямаше...
11:11, 27.11.2026
Чете се за: 01:42 мин.
Няма българи в ареста или в болница след сблъсъците в...
07:35, 27.11.2026
Чете се за: 03:02 мин.
ЦСКА отстъпи на Трабзонспор след обрат в първия...
00:02, 27.11.2026
Чете се за: 02:07 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Други спортове
Спорт
Спортни предавания
Спортни емисии
Видео
Спортни предавания
Още
Спортни новини 27.11.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 27.11.2026
Още
Копирано в клипборда
Запази
20:26, 27.11.2026
Испания преди вота: Сблъсък на идеи или идеологии?
20:06, 27.11.2026
Протест на фенове на "Левски" пред френското посолство
19:57, 27.11.2026
Единият от задържаните 19-годишни младежи, заснел видео с...
19:43, 27.11.2026
37 мними пациенти в психиатрията в Кърджали: Разследват схема за...
19:13, 27.11.2026
Съдът в Кочани възложи "суперекспертиза" по делото срещу...
19:04, 27.11.2026
Реакция на опозицията: Депутати обвиниха премиера в лъжа за помощта...
19:00, 27.11.2026
Очаквайте: Тончо Тончев в предаването "Зала на славата"
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
ЦСКА отстъпи на Трабзонспор след обрат в първия европейски мач на...
2
Борисов: Не съм съгласен с Радев, който благодари на Макрон, имаме...
3
Войната в Украйна: Напрежение между Москва и Пхенян
4
Левски отстъпи минимално пред Олимпик Марсилия в "огнена...
5
Червен код: Сняг, виелици и навявания в Северна България и по...
6
Сблъсъци и насилие на мача между "Олимпик Марсилия" и...
Реклама
Най-четени
1
Схема за милиони в Цар Калоян: Хора източвали бюджета 20 години с...
2
Над 220 души под 19-годишна възраст са регистрирани с диабет тип 1...
3
Румен Радев: Не одобрявам начина, по който се подменя вотът на...
4
ЕК препоръча на България да бъде наложена глоба за неизпълнение на...
5
Рязко застудяване ни очаква през новата седмица, температурите...
6
Рязко застудяване, силен вятър и дъжд, на места дъждът преминава в...
Реклама
Още от: Други спортове
Кими Антонели оглави и втората свободна тренировка в Катар, проблеми за Ферари
Георги Павлов: БФЛА е включена в общата позиция за Закона за хазарта без моето съгласие
20:08, 27.11.2026
Чете се за: 02:20 мин.
Очаквайте: Тончо Тончев в предаването "Зала на славата"
19:00, 27.11.2026
Чете се за: 01:05 мин.
Езда от най-висока класа в Мадрид - БНТ 3 ще излъчи и петия старт от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
19:00, 27.11.2026
Чете се за: 01:55 мин.
БНТ 3 излъчва филм от поредицата „Спортните таланти на България“ за Владимир Зографски
19:00, 27.11.2026
Чете се за: 02:22 мин.
Световният плувен елит се събира в Пекин, БНТ 3 излъчва шампионата в малък басейн
18:35, 27.11.2026
Чете се за: 04:10 мин.
Реклама
Водещи новини
Журналистът Радостин Любомиров: Стана жестоко меле, в което...
18:08, 27.11.2026 (обновена)
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
МВнР: Всички пострадали българи в Марсилия са в стабилно състояние
19:45, 27.11.2026
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Ронан Евен пред БНТ: Нападението над феновете на „Левски“ е провал на френските власти
21:08, 27.11.2026
Чете се за: 07:52 мин.
У нас
Пред БНТ разказват пострадали и свидетели на случилото се в Марсилия: От "опит за убийство" до "война"
18:36, 27.11.2026
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Пострадалото момиче на "Велодром" първо пред БНТ: Това...
16:44, 27.11.2026
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията в Марсилия в отговор за БНТ: Сигурността във вътрешността...
17:13, 27.11.2026
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Протест на фенове на "Левски" пред френското посолство
20:06, 27.11.2026
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Съдът в Кочани възложи "суперекспертиза" по делото срещу...
19:13, 27.11.2026 (обновена)
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ