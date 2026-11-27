Женският национален отбор на България по хандбал загуби от Беларус с 22:37 (12:18) във втория си двубой от международния турнир Women’s IHF Nations Trophy Europe, който се провежда в „АкваЛайф Арена“ в Кранево.

Българските националки не успяха да се противопоставят на своя съперник, който натрупа аванс от шест попадения до почивката, а през второто полувреме увеличи преднината си.

Мелина Спасова бе най-резултатна за българския състав със седем гола, а Лидия Ковачева и Маринела Панайотова добавиха по три попадения.

Въпреки поражението България завърши на второ място в предварителна група "В“ и си осигури участие на полуфиналите, където ще се изправи срещу четирикратния световен шампион Русия.

Олимпийските шампионки от Рио де Жанейро 2016 спечелиха първото място в група "А“ след категоричен успех над Косово с 37:8 (18:3).

Полуфиналният двубой между България и Русия е насрочен за събота от 19:00 часа, а в другата среща за място на финала ще се изправят Беларус и Косово.

Първото издание на международния турнир, организиран под егидата на Международната федерация по хандбал (IHF), ще продължи до 29 ноември.