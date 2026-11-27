Седем от водещите спортни федерации в България излязоха с обща позиция във връзка с предстоящите промени в Закона за хазарта. Те изразиха сериозна загриженост за бъдещето на българския спорт и призоваха народните представители да преразгледат част от предложените ограничения преди второто четене на законопроекта.

От федерациите заявиха категоричната си подкрепа за мерките за защита на обществото и децата от хазартна зависимост, включително забраната за присъствие на хазартни марки върху екипировка и съоръжения, предназначени за малолетни и непълнолетни, както и ограничаването на външната реклама извън спортните обекти.

В същото време спортните организации предупредиха, че предложените ограничения върху комуникацията на спонсорските партньорства могат да доведат до намаляване или прекратяване на договорите с хазартните оператори.

"Приходите от спортно спонсорство не са просто рекламни бюджети. Те осигуряват провеждането на първенства, функционирането на клубове, възнагражденията на треньори, развитието на детско-юношески школи и поддръжката на спортни бази“, се посочва в общата позиция.

Според федерациите най-сериозни биха били последствията за малките клубове и населените места, в които възможностите за алтернативно финансиране са ограничени.

"Не противопоставяме здравето на обществото на развитието на спорта. Настояваме законът да защити и двете“, категорични са спортните организации.

Подписалите позицията смятат, че към момента няма друг икономически сектор, който да е в състояние да замести в същия мащаб финансовата подкрепа от хазартния бранш.

В случай че ограниченията бъдат запазени, федерациите настояват държавата да въведе законово гарантиран механизъм за целево финансиране на спорта от приходите от хазартни такси, като приоритет бъдат клубовете и детско-юношеският спорт.

Спортните организации изразиха готовност да участват в работата на парламентарната комисия и да съдействат за намирането на устойчиво решение.

"Българският спорт иска гаранции за своето бъдеще. Защото да защитим децата означава и да запазим възможността им да спортуват“, завършва позицията.

Под общата декларация са се подписали:

Български футболен съюз

Българска федерация по волейбол

Българска федерация по баскетбол

Българска федерация по лека атлетика

Българска федерация по плувни спортове

Българска федерация по тенис

Българска федерация по бокс