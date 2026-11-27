Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов излезе с позиция във връзка с общата декларация на седем спортни федерации относно предстоящите промени в Закона за хазарта.

Павлов уточни, че включването на БФЛА сред подписалите декларацията е станало без предварително съгласуване с него и без неговото изрично съгласие.

"В духа на институционалната коректност сме длъжни да уточним, че включването на Българската федерация по лека атлетика сред подписалите днешната позиция е направено без предварително съгласуване с президента на федерацията Георги Павлов и без неговото изрично съгласие“, се посочва в официалната позиция.

От БФЛА подчертаха, че федерацията не получава и в миналото не е получавала средства от хазартни компании, но подкрепя необходимостта от единство между спортните организации и съвместно отстояване на техните интереси пред държавните институции.

Федерацията изрази категорична подкрепа за мерките за предпазване на обществото и особено на децата от хазартна зависимост, като същевременно настоя законодателните промени да бъдат съобразени с потенциалните последствия за финансовата устойчивост на българския спорт.

"Необходимо е да бъде намерен разумен баланс между обществения интерес и гарантирането на устойчиви условия за развитие на спорта. При въвеждането на ограничения, които биха довели до съществено намаляване на приходите от спонсорство, следва да бъдат предвидени и законово гарантирани алтернативни механизми за финансиране, включително чрез целево насочване на средства от приходите от хазартни такси към спорта.“

Георги Павлов и ръководената от него федерация заявиха готовност да участват в съвместни инициативи и конструктивен диалог за намирането на дългосрочни решения.

"Вярваме, че именно взаимното уважение, равнопоставеността и институционалната коректност са основата, върху която можем да изградим силна и единна спортна общност“, завършва позицията на БФЛА.