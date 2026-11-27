Андреа Кими Антонели продължи доминацията си в първия ден от състезателния уикенд за Гран при на Катар във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес записа най-доброто време и във втората свободна тренировка на пистата "Лусайл“.

Антонели завъртя най-бързата си обиколка за 1:23.077 минути, докато неговият съотборник Джордж Ръсел остана на 0,127 секунди. Британецът значително съкрати изоставането си спрямо първата сесия, в която разликата между двамата бе около половин секунда.

Подготовката на пилотите и отборите бе затруднена от три прекъсвания на тренировката, две от които с червени флагове.

Особено тежка се оказа сесията за Ферари. Шарл Льоклер се завъртя и излезе извън очертанията на трасето около средата на тренировката, а в заключителните минути Люис Хамилтън получи проблем със задвижващата система на своя болид.

Пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри заеха съответно третото и четвъртото място с изоставане от малко над четири десети от секундата спрямо Антонели.

Първата шестица допълниха съотборниците в Ред Бул Макс Верстапен и Исак Хаджар, които останаха на около половин секунда от най-доброто постижение на италианеца.

Състезателният уикенд в Катар продължава в събота с третата свободна тренировка от 16:30 часа българско време, а квалификацията за място на стартовата решетка е насрочена за 20:00 часа.