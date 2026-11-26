Фернандо Алонсо е изправен пред здравословен проблем в навечерието на предпоследния състезателен уикенд от сезона във Формула 1. Испанският пилот страда от вирусна инфекция, заради която ще пропусне медийните си ангажименти преди Гран при на Катар, съобщиха от Астън Мартин.

45-годишният състезател се е разболял след края на състезателния уикенд в Лас Вегас, но от британския тим изразиха оптимизъм относно състоянието му.

"Фернандо ще пропусне днешните медийни изяви, тъй като продължава да се възстановява от вирусна инфекция, с която се зарази след края на състезателния уикенд в Лас Вегас. Той се възстановява добре и се очаква да се завърне в бокса в петък“, обявиха от Астън Мартин.

Резервният пилот Джак Кроуфорд ще заеме мястото на двукратния световен шампион в първата свободна тренировка на пистата "Лусаил“. Участието на 21-годишния американец обаче е било планирано още преди заболяването на Алонсо.

Кроуфорд замести испанеца и по време на първата свободна тренировка в Лас Вегас, но проливният дъжд му позволи да направи само една опознавателна обиколка.

Алонсо заема 18-ата позиция в генералното класиране при пилотите с актив от седем точки.

Гран при на Катар ще се проведе от 27 до 29 ноември на пистата „Лусаил“.