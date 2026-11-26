Британският пилот Оливър Берман ще остане в отбора на Хаас и през следващия сезон във Формула 1, слагайки край на спекулациите относно неговото бъдеще. Така стартовата решетка за 2027 година вече е ясна, като 21-годишният състезател ще заеме последното място, което до момента не беше сигурно.

"Не е тайна, че съм много доволен, че ще продължа с Хаас и през 2027-а. Този отбор изигра ключова роля в развитието ми, а аз усещам голямо доверие и подкрепа от всички тук. Имаме големи амбиции да продължим напред и се вълнувам, че ще мога да водя този стремеж - да надграждаме върху това, което сме постигнали, и да се борим за още повече заедно. Имаме недовършена работа", каза Берман цитиран от официалния уебсайт на Ф1.

Британецът, който е пилот от програмата за развитие не Ферари, направи дебюта си за "Скудерия" като заместник на испанеца Карлос Сайнц за Гран при на Саудитска Арабия през 2024 година, което го превърна в най-младия състезател в историята на италианския отбор.

Впоследствие Берман направи още два старта за Хаас през същия сезон, а от 2025-а зае постоянно място в редиците на американския тим. Към него още в Катар през този уикенд ще се присъедини младият бразилец Рафаел Камара, който се отказа от участие във финалните два кръга от Формула 2 и освободи пътя към титлата пред българина Никола Цолов.

"Да продължим с Оли през 2027-а беше естествено решение за нас. Видяхме растежа му, отдадеността му и качествата, което носи на отбора на пистата и извън нея. Той има невероятна работна етика и силно желание да се развива като пилот и в рамките на отбора, а според мен няма по-добър човек, който да води този тим напред. Хаас има едно от най-вълнуващите партньорства във Формула 1 и очаквам с нетърпение да виждам как се развива с този невероятен отбор", заяви ръководителят на американския тим Аяо Комацу.