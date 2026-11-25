Спортните клубове, членове на БФ Борба, поискаха министър Енчо Керязов да организира "спешна работна среща относно критичната ситуация в най-успешния спорт на България". Те подчертават, че от вписването на новоизбрания президент Тодор Ангелов и новия УС зависи подготовката на националите, които започват олимпийски квалификации през 2027 г.

"До министъра на младежта и спорта на Република България Енчо Керязов

Открито писмо от спортни клубове, членове на Българската федерация борба

Искане за спешни мерки за олимпийската подготовка и финансирането на клубовете по борба през 2027 г.

Уважаеми господин Керязов,

Ние, долуспоменатите спортни клубове, членове на Българската федерация по борба, Ви молим да свикате спешна работна среща относно критичната ситуация в най-успешния спорт на България.

Настоящото положение поставя под въпрос не само участието на страната ни на олимпийските игри Лос Анджелис 2028, но и въобще бъдещето на родната борба. Алармираме ММС за необходимостта от своевременно координиране на действията по подготовката на националните отбори и начина на финансирането им, както и подпомагането на дейността на клубовете през 2027 г.

Необходим е писмен план с конкретни срокове и отговорни лица, който да може да се изпълнява, докато продължават производствата по оспорване на решенията на Общото събрание.

На извънредното Общо събрание на 17 октомври 2026 г. г-н Тодор Ангелов беше избран за председател с ясно мнозинство. Вписването на промените в представителството и управителния съвет по заявление А15 № 20261023163145 беше спряно с определения на Софийския градски съд от 26 октомври 2026 г.

На 12 ноември вписаното към момента вече бивше ръководство публично заяви, че няма да предостави генерално пълномощно за новоизбрания председател и управителен съвет.

На 18 ноември вписаната към момента федерация съобщи и за производство пред Международния спортен арбитраж, в рамките на което се оспорват действия на Световната федерация по борба (UWW), засягащи представителството на федерацията и достъпа до системата за заявки Athena.

В началото на февруари 2027 г. в Загреб предстои първият рейтингов турнир, чиито резултати ще се зачитат за олимпийската квалификация за Лос Анджелис 2028. Подборът на състезателите, лагерите, финансирането и подаването на заявките трябва да бъдат уредени преди турнира.

Междувременно новоизбраното ръководство на федерацията вече събира данните за дейността на клубовете, които ще се използват при оценяването им за финансово подпомагане през 2027 г.

И по двата въпроса клубовете и националните отбори имат нужда от предварителна яснота кой взема решенията, кой подписва документите и в какъв срок.

Във връзка с критичната ситуация настоятелно Ви молим да предприемете следните действия:

1. Да изискате писмена справка от федерацията по чл. 30, ал. 5 от Закона за физическото възпитание и спорта за предстоящите срокове, готовността на документите и лицата, които могат да ги подпишат и подадат. При данни за неизпълнение на законови задължения или нередности при разходването на публични средства молим да възложите целева проверка по чл. 140 и 141 от закона.

2. Да свикате работна среща в рамките на пет работни дни от получаването на писмото с участието на вписаните представители на федерацията, избраните на 17 октомври представители и Българския олимпийски комитет. Молим на срещата да се уточнят редът за подписване и подаване на документите към ММС и редът за потвърждаване с UWW на достъпа до Athena и подаването на заявките за рейтинговия турнир в Загреб.

3. Да определите отговорно лице от ММС и да ни уведомите писмено за датата на срещата. Молим договорените действия, отговорните лица и сроковете за изпълнение да бъдат отразени в протокол и изпратени на участниците.

В заключение заявяваме, че знаем – съдебните производства ще определят изхода на спора за управлението. Но също така сме наясно, че решенията за подготовката на състезателите и за финансирането на клубовете имат собствени и задължителни срокове и Вие, като управляващи, трябва да намерите начин да се намесите, така че ситуацията да не излезе извън контрол.

Лошите практики с федерациите по шахмат, вдигане на тежести, БОК и други, които бяха оставени на автопилот след безучастно изчакване на дълги съдебни саги, не трябва да се повтарят с най-успешния български спорт. Най-малкото защото грешките ни учат и умните хора не ги повтарят.

Завършваме нашето открито писмо отново с настоятелната молба Министерството на младежта и спорта да използва спешно правомощията си сега, за да не влезе и Българската федерация по борба в омагьосан кръг.

Стотиците медали от големи първенства показват, че българската борба си е отвоювала правото на уважение, внимание и загриженост от Ваша страна, а не на очертаващата се агония.

С уважение,

Спортни клубове, членове на Българската федерация по борба:



СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ДИМИТЪР КУМЧЕВ (ЕИК 205541307) — Димитър Кумчев

КЛУБ ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА "ЧЕРНОМОРЕЦ" (ЕИК 102613191) — Георги Георгиев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЛУДОГОРСКА СЛАВА (ЕИК 204933725) — Божидар Минков

СПОРТЕН КЛУБ БОРБА "ЛОКОМОТИВ" (ЕИК 814177157) — Цветан Зеленков

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА КАМЧИЯ 2019-ДОЛНИ ЧИФЛИК (ЕИК 205885468) — Михаил Петров

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ВАСИЛ И ГЕОРГИ ИЛИЕВИ (ЕИК 109017030) — Георги Димитров

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ЛОВЕЧ" (ЕИК 820152500) — Иван Ивайлов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ЗАГОРЕЦ" (ЕИК 119029650) — Петър Атанасов

КЛУБ ПО БОРБА - МИНЬОР - ПЕРНИК (ЕИК 823085028) — Веселин Цветков, Иво Ангелов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА БЕЛАСИЦА-ЦАР САМУИЛ-ПЕТРИЧ (ЕИК 205530257) —

Венцислав Филчев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА АТЛЕТИК (ЕИК 115893882) — Павел Митев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЮНАК-ЛОКОМОТИВ-РУСЕ (ЕИК 827114648) — Валентин Ангелов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "БИ РИАЛ" ГРАД САНДАНСКИ (ЕИК 176263072) — Янко Ханджийски

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ДАН КОЛОВ" (ЕИК 817053691) — Мирослав Макавеев,

Димо Панчев

КЛУБ ПО БОРБА СЛАВИЯ (ЕИК 121270555) — Румен Петков

СПОРТЕН КЛУБ БОРБА - СЛАВИЯ 2009 (ЕИК 175830882) — Бисер Страхилов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЦСКА (ЕИК 205598265) — Методи Пенев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА НСА ВАСИЛ ЛЕВСКИ (ЕИК 121552871) — Ангел

Ангелов, Денислав Чамишки

ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА - СТРАНДЖА - 2001 (ЕИК 102826086) — Стоян Петков

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА-ИСТЪР-ТУТРАКАН (ЕИК 118045477) — Александър

Атансов, Сашко Змеев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА - ХАСКОВО (ЕИК 177241673) — Тодор Михов

СПОРТЕН КЛУБ БОРБА (ЕИК 176690964) — Якуб Ниязи

СПОРТЕН КЛУБ БОРБА И САМБО - ЯМБОЛ (ЕИК 128015361) — Теньо Тенев

КЛУБ ПО БОРБА БУРЯ - С. КАРАМАНЦИ (ЕИК 176683182) — Баязид Ибрям (Джейхан Тефик)

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "АНГЕЛ ГОЧЕВ"- ОБЩИНА СОЗОПОЛ (ЕИК 175834664) —

Сотир Гочев

СПОРТЕН КЛУБ САНДРОВО (ЕИК 177086618) — Борис Димитров

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА И ДЖУДО - ДУНАВ (ЕИК 827219599) — Александър

Каменов, Пламен Чиликов, Медиха Хаджиюмерова

АРМЕЙСКИ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА (ЕИК 119535427) — Даниел Янков

КЛУБ ПО БОРБА "ЧЕРНОМОРЕЦ" (ЕИК 102649999) — Стефан Георгиев

СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО БОРБА-БОТЕВ-93 (ЕИК 816009083) — Георги Петков

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ДОБРУДЖАНСКИ ЮНАК" (ЕИК 124599495) — Петър Петров

КЛУБ ПО БОРБА "ОЛИМПИЕЦ - АТАНАС КОМШЕВ" (ЕИК 102035182) — Здравко Петков

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА БЕРОЕ (ЕИК 123759349) — Николай Стоянов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА АЙТОС (ЕИК 147246604) — Ружди Ахмед

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА-БУРГАС (ЕИК 176420328) — Николай Дачев

КЛУБ ПО БОРБА БЕЛИЦА - КОСТИНБРОД (ЕИК 176550193) — Борислав Здравков

КЛУБ ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА НАДЕЖДА-ОРЯХОВО-2014 (ЕИК 176644148) — Огнян Григоров

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ХРИСТО СТАВРЕВ" - ГР. СВИЛЕНГРАД (ЕИК

176952929) — Тодор Карабашев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА БЕНКОВСКИ - ТЕТЕВЕН (ЕИК 205650559) — Николай Райков

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА СЕЛАНОВЦИ-93 (ЕИК 106031085) — Петьо Василев

СПОРТЕН КЛУБ ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА ЛОКОМОТИВ-93 (ЕИК 130082470) — Ангел

Дерменджиев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "КУБАДЪН" (ЕИК 116023706) — Любен Калински, Хасан Хюсеинов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "СПАРТАК ПОМОРИЕ" (ЕИК 176431011) — Тошко Вражев

КЛУБ ПО БОРБА РИЛСКИ СПОРТИСТ (ЕИК 832043124) — Васил Сайменов, Васил Оцетов

КЛУБ ПО БОРБА И БОЙНИ ИЗКУСТВА СЕПТЕМВРИ-СОФИЯ (ЕИК 176980006) — Иван

Добрев, Борислав Велинов, Стоян Раднев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ОСМАН ДУРАЛИЕВ 2016 (ЕИК 177006515) — Бехчет Хамид

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА - КРЕПОСТ (ЕИК 108564438) — Велитин Кямил

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА-ПЛЕВЕН (ЕИК 114656065) — Володя Вълков

СПОРТЕН КЛУБ АНГЕЛ ВОЙВОДА - ХАСКОВО (ЕИК 176465946) — Стоян Маринов, Стоян Чобанов

СПОРТЕН КЛУБ РИЛСКИ СПОРТИСТ-2000 (ЕИК 130338667) — Йордан Галев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА МАДАРСКИ КОННИК (ЕИК 177156226) — Мартин Маринов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "РУЕН" (ЕИК 102011562) — Ахмед Хакъ

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "МИХО ДУКОВ" (ЕИК 176987531) — Кънчо Илиев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА-ПАЗАРДЖИК (ЕИК 205875221) — Кръстин Бояджиев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА РАДОСЛАВ ВЕЛИКОВ – МИХАИЛ ГАНЕВ (ЕИК 176943499)

— Лако Лаков, Огнян Мартинов

СПОРТЕН КЛУБ ПО СВОБОДНА БОРБА "СПАРТАК - ВАРНА" (ЕИК 103081581) —

Иван Маринов, Васил Стоянов

КЛУБ ПО БОРБА БАЛКАН (ЕИК 176918332) — Димитър Иванов

АРМЕЙСКИ СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ТРАКИЕЦ" (ЕИК 115507311) — Данаил Димитров

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ВЪЛКО КОСТОВ (ЕИК 126627363) — Росен Русев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ДУПНИЦА" (ЕИК 109555673) — Виктор Бонев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ЛЮТФИ АХМЕДОВ" (ЕИК 116512100) — Бейсим Мехмед

КЛУБ ПО БОРБА ТОРНАДО-КОСТАНДОВО (ЕИК 112666502) — Момчил Балиев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "СТЕФАН КАРАДЖА-ЕЛХОВО" (ЕИК 128629719) — Петър Гендов

СПОРТЕН КЛУБ - РУМЕН ПАВЛОВ - 2016 (ЕИК 176969782) — Димитър Иванов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА КАОЛИН 2000 (ЕИК 117625609) — Исмаил Селим

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА АГРОСЕМ 2020 (ЕИК 205971383) — Еркин Караали

СПОРТЕН КЛУБ ПО СВОБОДНА, КЛАСИЧЕСКА И САМБО БОРБА "ОЛИМПИЕЦ" (ЕИК

125020905) — Мустафа Черкезов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ЕТРОПОЛЕ" (ЕИК 122078718) — Петър Балов

СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ "ЦСКА ПО СВОБОДНА БОРБА" (ЕИК 175603508) — Ангел Тодоров

СПОРТЕН КЛУБ "ЗЛАТАРИЦА - БОРБА" (ЕИК 104504949) — Валентин Попов

КЛУБ ПО БОРБА ЛЕВСКИ (ЕИК 825264414) — Илия Милев

СПОРТЕН КЛУБ ГЛАДИАТОР - ОВОЩНИК (ЕИК 176256099) — Стефан Стоев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ 2021 (ЕИК 206701412) — Цветан Христов

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЛУДОГОРЕЦ - ПАИСИЕВО" (ЕИК 176213710)

— Халибрам Махмудов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ЗЕКЕРИЕ ГЮЧЛЮ" (ЕИК 206755303) — Ерол Сали

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ПИРИН-2021"-ГРАД

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (ЕИК 206695991) — Димитър Касов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА НСА (ЕИК 206894961) — Илия Илиев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА СТОЕВ ТИЙМ (ЕИК 206993938) — Теодор Стоев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ДОРОСТОЛ (ЕИК 207120513) — Георги Иванов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА АТИЛА (ЕИК 207171568) — Радослав Николов

СПОРТЕН КЛУБ "МАТЕДА" (ЕИК 130849260) — Трайко Ангелов

КЛУБ ПО БОРБА ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ (ЕИК 207248370) — Валентин Вангелов

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА РАКОВСКИ" (ЕИК 207303062) — Страшимир Петков

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА КРАКРА (ЕИК 207099318) — Венцислав Георгиев, Петър Лазов

КЛУБ ПО БОРБА МАРЕК ДУПНИЦА (ЕИК 176371226) — Даниел Александров,

Владимир Стойчев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА СКРИТА СИЛА 2017 (ЕИК 177164383) — Султан Кесман

СПОРТЕН КЛУБ "ОКОЛЧИЦА - ВРАЦА" (ЕИК 205767352) — Валентин Лилов

СПОРТЕН КЛУБ ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА - БЕРОЕ (ЕИК 207680273) — Милен Канев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА УСТИНА СДРУЖЕНИЕ (ЕИК 207783743) — Емин Еминов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА КИРЧЕВО (ЕИК 207800840) — Калин Асенов

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА КАЛОЯНОВО (ЕИК 207842750) — Николай Пиронков

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА ЗЛАТОГРАД - 90 (ЕИК 208033577) — Катерин Илиев

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "СТЕФАН ИВАНОВ" - ПРИМОРСКО (ЕИК 207451342) — Георги Киров

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА АНГЕЛ ВОЙВОДА - ГР. ПЪРВОМАЙ (ЕИК 207784222) — Иван Иванов

СПОРТЕН КЛУБ ПО СВОБОДНА БОРБА "ДУЛОВО" (ЕИК 207176227) — Тодор Тодоров

СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА "ТРАКИЙСКА СЛАВА" (ЕИК 207275150) — Георги Кашев

СПОРТЕН КЛУБ "ЛУДОГОРСКИ ПЕХЛИВАНИ" (ЕИК 208661969) — Павлин Колев