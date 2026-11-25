Министерският съвет отпусна 3 957 073 евро за физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност на над 800 000 деца и ученици в детските градини и училищата, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Средствата са предназначени за подпомагане на дейностите в образователните институции, свързани с подготовката и участието в учебната и спортно-състезателната дейност.

Финансирането се определя за всяка бюджетна година въз основа на разработени от детските градини и училищата проекти за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на децата и учениците в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

Целта е да се укрепят нагласите и да се създаде мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.

С друго свое решение Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

Средствата са в размер на 95 932 евро и са предназначени за изплащане на обезщетения на служители на Министерството на младежта и спорта съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Те се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.