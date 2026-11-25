Българските отбори завоюваха общо седем медала (два златни, два сребърни и три бронзови) на международния турнир по естетическа групова гимнастика "AGG SASAKI Trophy" в Сакаи, Япония. Общо десет родни състава се включиха в надпреварата.

В дългата програма отборът на Академик 10-12 години в състав Мария Стоичкова, Клое Иванова, Моника Петрова, Далия Славова, Никол Николова, Лилия Иванова, Мартина Чавдарова, Андрея Сотирова и Никол Иванова спечелиха сребърното отличие с резултат от 38.700 точки след двете изигравания. Първи е тимът на Амадина (Русия) с 39.200, а трети са арменските гимнастички от Хахтанак с 36.600.

Техните съотборнички във възраст 12-14 години Бояна Стоянова, Димана Йорданова, Дарина Иванова, Анастасия Бозева, Анастасия Георгиева, Александра Атанасова, Ема Илиева и Виктория Петрова се класираха трети, след като получиха за двете си изпълнения 38.700. Първите две места са за руските отбори съответно Совен Виват с 42.450 и Роксет с 42.300.

Треньорки на Академик са Десислава Минева и Светослава Калоянова.

В тази възрастова група четвърти се класира отборът на Теа Денс (Елин Пелин) с 36.300 точки

В турнира участваха още българските отбори на ЦСКА, Велбъжд (Кюстендил) и Етър Елит (Велико Търново), които също спечелиха медали.

В кратката програма при 8-10-годишните Велбъжд Кюстендил взе бронз със сбор от 27.400. В категория 10-12 години шампион е ЦСКА с 32.000, а трета позиция зае Теа Денс с 31.400. При 12-14-годишните Велбъжд е пети с 28.100.

В дългата програма 8-10 години златото завоюва Етър Елит с 36.300 точки, а Теа Денс е с бронз с 34.600. При девойките Етър Елит е пети в подреждането с 48.050.

На 26 и 27 ноември в Сакаи ще се състои световното първенство по естетическа групова гимнастика също с българско участие.