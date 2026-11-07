Левски спечели Държавното клубно първенство по художествена гимнастика

Левски спечели Държавното клубно първенство по художество на гимнастика за 2026 г.

"Сините" грации прекъснаха доминацията от последните пет години на клуб Илиана. По пътя към върха в столичната зала "София", Левски победи отборите на Чар ДКС Варна и Тракия Пловдив, а във финалния трети етап на кросбитките изпревари Илиана и Академик с 14 точки срещу 13,5.

"Държавно клубно първенство, където трябва да участват 12-те най-силни клуба, което изисква да имаш силен състезател във всяка една възрастна група, от съвсем малки до категория жени. Преплетохме го с българския дух, защото най-важното за кариерата на спортистите е преди всичко силата на духа и на характера", сподели Илиана Раева в интервю за БНТ.

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика поясни регламента на турнира.

"На принципа на елиминациите с жребий, всеки срещу всеки. По два клуба теглят жребий и след като всички състезатели минат от най-малки до категория жени, един от клуба отпада. Поздравявам шампионите от Левски, клуб Илиана, клуб Академик и медалистите", допълни тя.

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