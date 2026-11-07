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Левски спечели Държавното клубно първенство по художествена гимнастика

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Спорт
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Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева отличи най-заслужилите.

левски спечели държавното клубно първенство художествена гимнастика
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Левски спечели Държавното клубно първенство по художество на гимнастика за 2026 г.

"Сините" грации прекъснаха доминацията от последните пет години на клуб Илиана. По пътя към върха в столичната зала "София", Левски победи отборите на Чар ДКС Варна и Тракия Пловдив, а във финалния трети етап на кросбитките изпревари Илиана и Академик с 14 точки срещу 13,5.

"Държавно клубно първенство, където трябва да участват 12-те най-силни клуба, което изисква да имаш силен състезател във всяка една възрастна група, от съвсем малки до категория жени. Преплетохме го с българския дух, защото най-важното за кариерата на спортистите е преди всичко силата на духа и на характера", сподели Илиана Раева в интервю за БНТ.

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика поясни регламента на турнира.

"На принципа на елиминациите с жребий, всеки срещу всеки. По два клуба теглят жребий и след като всички състезатели минат от най-малки до категория жени, един от клуба отпада. Поздравявам шампионите от Левски, клуб Илиана, клуб Академик и медалистите", допълни тя.

Вижте репортаж във видеото.

#Държавно клубно първенство по художествена гимнастика

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