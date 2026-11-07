Нови протести във Франция: Лидерът на крайнолевите започна предизборната си програма

Нови протести във Франция по призива на синдикати, младежки орагнизации и така наречените жълти жилетки. 70 хиляди полицаи и жандармеристи бдят за реда. Лидерът на крайнолявата партия „Непокорна Франция" използва деня за голям митинг, за да изложи основните си идеи.

С по-малко присъствие и основно мирно - така премина четвъртият пореден уикенд на протестите във Франция само два дни след последните демонстрации, които според министерството на вътрешните работи събраха над 600 000 души.

- „Ще продължа да настоявам, дори само за да се чуе гласът ни от правителството – поне да предизвикаме някаква реакция, така че то да ни обърне внимание.“

На фона на днешните протести, лидерът на крайната левица Жан-Люк Меланшон избра днешния ден, за да представи програмата си за президентските избори догодина. Според сондажите той би се класирал втори след идеологическия му опонент от крайната десница Марин льо Пен.

Меланшон: „Имам само едно разумно предложение: всичко трябва да се промени.”

Той се обърна директно към младите хора, учителите и тези, които работят в публичния сектор с обещание за повече инвестиции в здравеопазването, екологията и образованието, данъчни облекчения за хората с най-ниски доходи и замразяване на цените.

Кристоф Йонсен, учител: „Мога да потвърдя, че исканията на учениците са напълно основателни. Те трябва да бъдат подкрепени.“

Във външната политика обаче Меланшон твърди, че Франция трябва да поведе движение на необвързаните страни. В програмата му основен фокус има върху войната в Газа и в Иран. А според него отговор на руската инвазия в Украйна трябва да са по-засилени преговори и дипломация. Той не нарича Русия агресор и макар да говори за мир, не очертава конкретен път как да се постигне примирие. Така, кандидатът за президент се надява да мобилизира по-голяма подкрепа с основен фокус върху вътрешните проблеми, след като на миналите избори през 2022 година не се класира на втори тур. А протестите във Франция се очаква да продължат отново във вторник.