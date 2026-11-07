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НЕДОВОЛСТВОТО В ЕВРОПА

Франция се готви за нова протестна вълна

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Франция се готви за нова протестна вълна. "Жълтите жилетки" призоваха французите днес да се включат в масови демонстрации срещу поскъпването на живота, ниските заплати и нарастващото социално неравенство.

Очаква се към протестиращите да се присъединят работници, студенти и представители на различни синдикални организации. В понеделник премиерът Себастиан Льокорню свиква среща на правителството със синдикатите и организациите на работодателите.

"Жълтите жилетки" вече заявиха, че резултатите от разговора ще определят следващите им действия. Очаква се основната тема на срещата да бъде увеличаването на минималната заплата.

#недоволството в Европа #жълти жилетки #протести във Франция

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