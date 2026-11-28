Обществените медии в цяла Европа са сред медите, на които хората имат най-голямо доверие, каза генералният директор на Българското национално радио Милен Митев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов". Но доверието е нещо, което се извоюва всеки ден.

Милен Митев, генерален директор на БНР: Доверието е нещо, което трябва да се извоюва всеки ден. Отнема много време да го спечелиш, но може да се загуби за миг. Затова ежедневната работа е това, което поддържа доверието. Обществените медии в цяла Европа са сред медите, на които хората имат най-голямо доверие. Освен това един доклад на Евробарометър от преди 3 години показва, че във всяка една страна, където има по-високо доверие в новините на обществените медии, има по-високо доверие в институциите поначало. Рейтингът е важен, защото не можеш да бъдеш обществен медия, ако обществото не знае, че съществуваш. Трябва да протегнем ръка и към младите хора. Това е традиционно предизвикателство за обществените медии, които сме възприемани като малко по-сериозни, понякога малко по-скучни. Трябва да се опитаме да правим медийни услуги за всички. Но доверието продължава да бъде най-важно, защото голяма част от нашите предавания са направени за неголеми групи от обществото, на които никой друг не би обърнал внимание. Те няма как да бъдат супер рейтингови. Но тези хора, за които са направени, обикновено много ги обичат и ценят."

Финансовото състояние на радиото като цяло не е особено добро, каза още той.

Милен Митев, генерален директор на БНР: "Не един и два пъти сме се опитвали заедно с ръководствата на Националната телевизия и на БТА да излагаме различни статистики и да се опитаме да се поставим в сравнителен план. В момента общото финансиране на обществените радио и телевизия в България се равнява на 14 евро на година на човек, което ни поставя на предпоследно място в Европейския съюз. Само Румъния е след нас 11 евро на глава от населението, но пък с 3 пъти по-голямо население. Така, че като цяло нашето финансиране е относително ниско, а въпреки това виждаме, че продължава натиск да се оптимизираме."

И радиото, и телевизията непрекъснато се обновяват. Както технологично, така и като хора, които работят вътре, така и като начини и процеси на работа, допълни директорът на радиото.

Милен Митев, генерален директор на БНР: "Например, мога да кажа, че за последните 25 години радиото е увеличило продукцията си. Само ефирната продукция с една трета е намалило състава си с близо една четвърт. Така, че оптимизация върви непрекъснато. Важно е обществото да се отговори на въпроса иска ли да има силни обществени медии, защото те няма как да бъдат силни без адекватно финансиране."

Решението за финансирането на заплатите на оркестрите в радиото не бива да се свежда само до персоналното повишение с около 200 евро на човек, каза Милен Митев

Милен Митев, генерален директор на БНР: "Техните протести не са просто за едни пари. Техните протести са да се осигури именно адекватно, независимо и устойчиво финансиране. Тоест, не е въпросът какво се дава в момента, защото ако моделът не се промени, ако не се заложи някакъв механизъм за начина на определение на финансирането, след няколко години ще сме в същата ситуация, защото инфлацията ще върви и заплатите отново ще достигнат минималната работна заплата, както беше положението преди това увеличение. Това, което е всъщност тяхното основно искане, е в закона да се определи механизъм за финансиране на радиото, който да отчита, че радиото все пак управлява и музикални състави."

Това, което цялостно ни липсва е малко повече поглед към младите, допълни той.

Милен Митев, генерален директор на БНР: "Знаем, че един от така широко разпространените феномени в нещо време е избягването на новини. Това е особено силно при по-младите хора. Трябва да се опитаме да представим дори и по, да кажем, сериозната информация, по начин който да бъде достъпен и за младата аудитория. За жалост, съдържанието отдавна вече не е достатъчно, ако не е представено в подходящата форма. Затова и се стараем да ползваме различни платформи, да си качваме услугите на платформи за аудио споделяне, за видео споделяне, на наши собствени платформи и да се опитваме да бъдем навсякъде."

БНР ще зарадва своите почитатели в Пловдив, с тридневен фестивал на 1,2 и 3 декември, в който ще участват всички състави на радиото - симфоничния оркестър, смесения хор, Биг бенд, оркестъра за народна музика, Детския радиохор и най-малките вокална група "Радио Деца", както и солисти като спомена Георги Андреев, Милица Гладнишка, Орлин Павлов, Пейо Пеев:

Милен Митев, генерален директор на БНР: "Това е нещо много различно дори за самите нас, защото всичките ни шест състава, четири професионални и два детски, макар, че бих казал и детските са на напълно професионално ниво, никога не са били на едно място, на една сцена. Благодарение на културния календар на Министерството на културата, с чието подкрепа и финансиране се осъществява този фестивал, имаме възможност, една отдавнашна наша, няма да кажа мечта, идея, защото мечта звучи прекалено като нещо недостъпно, ми се иска това да се случи все по-често, съставите на радиото да излязат от радиото, да излязат от София, да потърсят публика навън. И това е така началото на един процес на отваряне, който разбира се, зависи от финансирането, но ако веднъж намерим правилните механизми и намерим аудиторията, която убеден съм ще се наслади на техните изпълнения, можем да имаме много повече концерти в страната, защото не и в чужбина."

И разбира се, освен модерните начини да се стигне до слушателите, не бива да се пренебрегва фактът, че техния вкус също се променя:

Милен Митев, генерален директор на БНР: "Слушателят е все по-взискателен, защото има все повече избор. Ние вече не се сравняваме с други радиа или с телевизии, ние се сравняваме с всеки създател на съдържание, който се бори за част от времето на аудиторията, защото времето е единствения истински ограничен ресурс, от който няма как да си вземем повече. И в този смисъл конкуренцията е все по-голяма и съответно изискванията на слушателите са все по-големи, което пък от своя страна създава много висока летва на хората, които създават съдържанието."

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