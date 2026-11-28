Коледният базар в румънския град Крайова беше обявен за най-добрия в Европа след публично онлайн гласуване, организирано от туристическата платформа European Best Destinations, съобщиха от Община Крайова на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук.

„В Европа, където има близо 6000 коледни базара, Крайова заема челното място сред 20-те дестинации, отличени в конкурса", посочва цитираният източник.

Тазгодишното издание събра общо 1 897 783 гласа за всички дестинации, подадени от пътешественици от 176 държави само за 8 дни на надпревара.

Румънският премиер Лука Никулеску, който вчера беше в Крайова, за да посети завода на "Форд", лично поздрави кметицата Лия Олгуца Василеску за победата и се разходи с нея по щандовете на събитието, а след това се наслади на светлинен спектакъл в небето.

Миналогодишното издание на коледния базар в Крайова привлече над 2,5 милиона души, а само в първата вечер на откриването през тази година посетителите са били близо 100 000, съобщават още от местната администрация. По нейни данни, цитирани от румънската обществена телевизия ТеВеРе и вестник „Адевърул“, българите са най-многобройната и редовна група чуждестранни посетители на събитието.

European Best Destinations е европейска организация и дигитална туристическа платформа със седалище в Брюксел, Белгия, основана през 2009 г., която работи за популяризирането на културата и туризма в Европа в партньорство с над 300 туристически офиса и европейската мрежа за устойчив туризъм EDEN (създадена от Европейската комисия). Платформата провежда ежегодни онлайн класации в различни категории (най-добри дестинации, плажове, коледни базари), в които гласуват стотици хиляди пътешественици от цял свят.