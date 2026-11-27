Страсбург се подготвя за традиционния си коледен базар, в града вече е поставена украсата за предстоящите зимни празници. Осем коледни базара ще бъдат разположени в историческия център на френския град. Програмата включва нови художествени инсталации, ледена пързалка и промени в традиционната украса.

Историята на коледния базар в Страсбург започва през 1570 г. с т.нар. Christkindelsmärik – пазар, посветен на Младенеца Христос. Той се смята за един от най-старите коледни базари в Европа. През вековете се е местил на различни места в града, включително около катедралата и площад „Клебер“, преди през 1871 г. да се установи окончателно на площад „Броли“, където се намира и днес.

През 90-те години на миналия век събитието придобива международна известност, а Страсбург започва да се утвърждава като „Столица на Коледа“. През 1994 г. на площад „Клебер“ е поставена и голямата коледна елха, която впоследствие се превръща в един от символите на града. През 2015 г. е създаден и алтернативният базар Marché OFF, посветен на социалната солидарност, местното производство и устойчивото потребление. През 2020 г. за първи път от векове коледният базар е отменен заради пандемията от COVID-19.

На базара гостите и жителите на града ще могат да закупят коледна бира, греяно вино, джинджифилови сладки, коледни бисквити, сувенири и ръчно изработени играчки за елха. На щандовете могат да бъдат намерени още месни деликатеси, плетива, а сред плюшените играчки и сувенири централно място отново ще заеме образът на щъркела, символ на областта Елзас.

За първи път в двора на двореца „Роан“ ще бъде изградена ледена пързалка, която ще работи от 27 ноември до 3 януари 2027 г. Друга нова атракция ще бъдат огнените инсталации на френската компания Carabosse край покритите мостове.

Голямата елха тази година е висока 30 метра, на възраст 92 години е и тежи 11 тона. Тя е отсечена в гората Валшайд в Елзас.

Снимки: БТА