В Пловдив е задържан мъж на 22 години за държане с цел разпространение на кокаин на стойност над 48 хиляди евро, съобщиха от прокуратурата. Случаят е от 26 ноември, а срещу задържания има обвинение за държане с цел разпространение високорисково наркотично вещество - 1026 грама кокаин.

При проведена в четвъртък полицейска операция в Пловдив служители от Шесто районно управление към Областната дирекция на МВР-Пловдив са открили и иззели от лек автомобил, ползван от 22-годишния мъж, полиетиленови пликове с прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест то е реагирало на кокаин. Общото му тегло е 1026 грама.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.