Вместо футболни изпълнения репортажите от снощния мач между "Марсилия" и "Левски" показаха побой, бутилки, сигнални ракети, бомбички.

Според французина Ронан Евен атаката срещу българските фенове е провал на френските органи на реда и е била напълно предвидима. Той е изпълнителен директор на общоевропейска организация, която защитава интересите на футболните привърженици.

БНТ: Как е възможно подобно нападение да се случи на мач от европейски турнир?

Ронан Евен, изпълнителен директор на Football Supporters Europe: "Мачът беше определен като високорисков и събитията показаха, че наистина е бил такъв. Между двете страни има потенциален политически антагонизъм. Но инцидентът се случи най-вече заради липсата на подготовка и адекватна реакция от страна на френските власти. Фактът, че радикални представители и от двете страни искаха да се бият, беше добре известен както на френската, така и на българската полиция. Проблемът е в подхода на френските власти. Те си въобразяват, че ако забранят достъпа на огромното мнозинство български запалянковци, те просто няма да пътуват. А знаем, че не е така, защото феновете на Левски, като всички в Европейския съюз, могат да се придвижват свободно, където поискат. Хората пътуваха, намериха си билети за мача и това доведе до видяното снощи."

БНТ: "Казвате „и от двете страни“, но все пак феновете на "Левски" бяха нападнати от домакинските привърженици. От "Левски" също предупреждаваха за този риск седмици по-рано. Кой е виновен за случилото се снощи и как можеше да бъде предотвратено?

Ронан Евен, изпълнителен директор на Football Supporters Europe:"На първо място, отговорност носят хората, замесени в насилие и расистко поведение. Но отговорността за организационния провал е изцяло на френските власти и на полицията. Клубът "Левски" свърши добра работа в подготовката на мача, опита се да намери решения, изрази тревогата си за сигурността на своите привърженици. Но тази позиция просто беше пренебрегната. За разлика от повечето европейски държави Франция има много специфичен проблем в това отношение. Полицията и властите смятат гостуващия сектор за привилегия, която се дава на феновете и може да бъде отнета по всяко време. В действителност причината гостуващият сектор да съществува, и то навсякъде в Европа, е, че той е инструмент за сигурност - да се осигури безопасна среда. Като намалиха капацитета на този сектор, властите си вкараха автогол. Те създадоха риска феновете на "Левски" да бъдат другаде на стадиона или другаде в града, където са изложени на по-голяма опасност от нападение. Така че да, те носят пряка отговорност за случилото се."

БНТ: Какво е подходящото наказание, което Марсилия като клуб трябва да понесе сега? Както и за конкретните лица, участвали в нападението?

Ронан Евен, изпълнителен директор на Football Supporters Europe: "Марсилия наследи тази ситуация. Отново, това е преди всичко решение и отговорност на полицията. Както и това, че отне толкова време да се разположат полицейски сили между двете фен групи и да се защити гостуващият сектор снощи. Но дисциплинарният правилник на УЕФА е устроен така, че Марсилия носи отговорност за липсата на контрол. Освен това именно техни фенове извършиха насилствените действия. Трудно е да се каже какъв точно ще бъде отговорът, но историята показва, че вероятно ще има сурово наказание за "Марсилия"."

БНТ: Има призиви "Марсилия" да бъде изваден от европейските турнири. Смятате ли, че това е основано, или е крачка твърде далеч?

Ронан Евен, изпълнителен директор на Football Supporters Europe: "Изваждането от турнирите е сериозна мярка. Има много малко такива наказания за организационни проблеми или за поведение на фенове. Но има един легитимен дебат: способна ли е Франция да бъде домакин на мачове? За съжаление "Марсилия – Левски" не е единственият подобен случай. Видяхме същото на финала на Шампионската лига през 2022 г., но и на множество европейски мачове, които са лошо организирани или при които подобни ограничения се налагат в последния момент. Същото, за съжаление, важи и за мачовете в Лига 1 и Лига 2. Левски основателно поиска мачът да се играе на неутрален терен или дори в София. Защото когато Франция казва „не можем да отворим гостуващия сектор“ или „можем да го отворим само на 15, 20 или 30 процента“, всъщност казва: „не сме способни да спазим регламента на УЕФА“. Той е много ясен – гостуващият сектор е пет процента от капацитета на стадиона. А това правило е толкова важно, колкото размерът на терена, осветлението или броят на ложите за пресата. Така че ако властите ни казват, че не могат да спазват регламента, въпросът дали трябва да им се позволява да бъдат домакини е легитимен. Нямам отговор на него, но мисля, че Левски като клуб повдигна много основателен въпрос."

БНТ: Лидерите на двете държави вече са въвлечени в случая. Помага ли това или пречи на разследването?