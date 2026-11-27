Поисках спешен разговор с френския министър на вътрешните работи заради случилото се в Марсилия, написа вътрешният министър Иван Демерджиев за сблъсъка между "Олимпик Марсилия" и "Левски" във Фейсбук.

Иван Демерджиев, вътрешен министър: "Поисках спешен телефонен разговор с френския министър на вътрешните работи Лоран Нунес. Причината е ясна – искам да получа уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания. Очаквам своевременен отговор от френската страна."

Изисках и абсолютно цялата налична информация по случая през Дирекция "Международно оперативно сътрудничество", както и през задграничния представител на МВР във Франция, допълни министърът.