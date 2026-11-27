Двама служители на украинското военно разузнаване, заподозрени в шпионаж, бяха арестувани отново в Австрия, съобщи ОРФ. През октомври тази година наред с въпросните двама души бяха задържани и известният украински разследващ журналист Михайло Ткач и операторът му Ярослав Бондаренко. Впоследствие агентите, разследващият журналист и операторът бяха освободени.

Прокуратурата в австрийската столица потвърди пред радиопредаването „Обеден журнал“ на обществените радио и телевизия ОРФ, че двамата агенти на военното разузнаване към момента са в предварителния арест. Делото е засекретено и официално не може да бъде предоставена допълнителна информация, предаде новинарският канал на ОРФ.

Според добре информиран високопоставен източник причината за повторното задържане може да е анализът на иззетите носители на данни на обвиняемите, например мобилните им телефони и компютри, пише ОРФ. Твърди се, че там са открити данни, според които двамата мъже са планирали незаконни разузнавателни действия и във Великобритания. Става дума за евентуални планове за отвличане на хора, които украинските власти биха искали да изправят на съд в Украйна.

Тази неофициална информация вероятно означава, че е трябвало да бъдат отвлечени от Великобритания и отведени в Украйна лица, обвинявани там в икономически престъпления. Става въпрос за хора, които Великобритания досега е отказвала да екстрадира в Украйна.

Тази информация хвърля нова светлина върху твърденията на подалия оставка украински главен прокурор Руслан Кравченко, който е напуснал Украйна и е заминал за Виена, коментира ОРФ. В края на октомври той написа в социалните мрежи, че служителите на военното разузнаване не само са се опитвали да го открият, но и са имали намерение да извършат незаконни насилствени действия срещу него.

Според твърденията на бившия главен прокурор съответните заповеди идвали от канцеларията на украинския президент, посочва ОРФ.

Първият арест на двамата агенти на военното разузнаване предизвика широк отзвук и поради това, че бяха арестувани и Ткач и Бондаренко. Операторът, който е получил наранявания при задържането, е бил и продължава да бъде заподозрян в сътрудничество със служителите на разузнаването, пише ОРФ.

Ткач публикува поредица от разследвания под заглавието „Виенският батальон“. В тях се разказва за многобройни бивши високопоставени държавни служители и олигарси, срещу които в Украйна се водят разследвания за икономически престъпления и които са избягали в Австрия. Някои от тях живеят във Виена в условия на лукс, съобщава обществената медия.

