Сигурен съм, че решението на ОИК за отстраняването на кмета на Варна Благомир Коце ще бъде отменено, каза в "Денят започва с Георги Любенов" кметът на Благоевград и член на ръководството на "Продължаваме Промяната" Методи Байкушев.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград и член на ръководството на ПП: "Аз съм абсолютно сигурен, че това решение ще бъде отменено, защото тезата, че не си ходил на работа докато си е арестуван, е абсурдна. Трябва да си има предвид, че има мярка за неотклонение, която е отстраняване от дължност, която съда е можел, и ако прокуратурата е поискала, да постанови, но не е така. Благомир Коцев беше с мярка за държане под стража. Как да ходиш на работа, докато си в арест?"

По думите на Байкушев, има групи в Общинския съвет във Варна, които са разбрали, че има един неудобен кмет, около който ще бъдат създавани постоянно проблеми и ще се чака следващия.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград и член на ръководството на ПП: "Това варнеци трябва да го разберат и трябва да знаят, че на следващите избори съставът на Общински съвет ще бъде ключов за тях. Това е от изключителна важност и това важи за абсолютно всички общини. Препоръката ми към гражданите е наистина да осъзнаят това."

Байкушев допълни, че ефектът от всичко случващо се е загуба за варненци.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград и член на ръководството на ПП: "Невъзможността един кмет да се изпълнява дейността, всичко това, за което той е избран, да отдели цялото си време и внимание, всъщност е загуба за всеки един град."

Гражданите трябва да разберат, влизаме в така наречената изборна година, всички местни политици и играчи в общините вече се готвят, т.е. говорим, че ние сме в някакъв смисъл в кампания, каза още кметът на Благоевград. И допълни:

Методи Байкушев, кмет на Благоевград и член на ръководството на ПП: "Така се получава, в провинцията много често има три фактора. Първият е чисто приятелският фактор, вторият е корпоративен, властови, натиски, така нататък, зависимости, и третият е купуване на гласове, което на всички вярвам, че е известно, и се надявам, че на следващите местни избори това явление ще бъде сведено до минимум, както впрочем се случи по времето на служебното правителство, както се случи и при президентските избори."

Байкушев коментира и заявката на председателя на ПП Асен Василев, че на местните избори партията няма да си партнира с "Демократична България":

Методи Байкушев, кмет на Благоевград и член на ръководството на ПП: "Когато двете политически сили се явяват подделно, те всъщност печелят доста по-сериозна подкрепа и това го показват включително и социологическите проучвания. Освен това, по места е много различна структурата. Има общини, в които "Демократична България" в лицето на "Да, България" и ДСБ имат по-силни, по-стари структури на други места."

Различия има и по отношение на икономическите политики, които подкрепят двете формации.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград и член на ръководството на ПП: "Профилът на избирателите и на симпатизантите наистина е различен. За това как те си представят, че функционира държавата, какви са политиките, по-към центъра, по в дясно. Така че това са нормални неща и аз не мисля, че по никакъв начин не затваряме избирателите. Напротив, отваряме възможности да привлечем допълнителни избиратели, които биха се припознали в една или друга политика."

По отношение на случващото се в Благоевград, кметът каза, че работните места се увеличават.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград и член на ръководството на ПП: "Наетите лица в общината се увеличават и ние, след като от 2014 до 2020 години имаше траен спад на наетите лица, свързано със затварянето на цигарената фабрика, което беше много важен икономически стълб в общината, включително свързано с много по-малки бизнеси, които работеха с тази цигарена фабрика. От 2020 нататък, постепенно наетите лица в рамките на общината се увеличават и през 2025 година ние достигнахме нивото от 2014 преди да започне затварянето на цигарената фабрика."

Методи Байкушев потвърди, че ще се кандидатира за втори мандат за кмет на Благоевград.

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