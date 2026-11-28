Сега ще видим кадри от Музея на архитектурата и дизайна в Стокхолм.

За 36-та поредна година там се провежда сладка надпревара - с произведения от медено тесто. Темата тази година е "Бъдещето - какъв ще бъде животът след 100 години".

Джинджифилови къщички са заменени от роботи, зарядни станции, 3D принтери, визуализации на изкуствения интелект. Освен медено тесто, участниците използват глазура и различна ядлива украса.

Право на участие имат сладкари, професионалисти и любители, но обединени от емоцията в дните преди Коледа.