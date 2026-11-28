От Община Царево предупреждават за усложнена метеорологична обстановка през почивните дни. За днес е обявен оранжев код за силен вятър с пориви до 115 километра в час и значителни валежи, които могат да достигнат 65 литра на квадратен метър за денонощие.

Най-силно морско вълнение се очаква в ранните часове на неделния ден. Прогнозите са за вълни с височина близо 4 метра в Царево и Ахтопол и близо 5 метра край Синеморец.

В Ахтопол се очакват валежи от дъжд и сняг.

От местната администрация призовават жителите и гостите на общината да бъдат особено внимателни в близост до морето, реките и деретата.