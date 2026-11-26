Нова изложба, представена днес в Милано, показва как Леонардо да Винчи е преобразил местното изкуство чрез творбите на многобройните си ученици и сътрудници - от Франческо Мелци до Андреа Соларио, предаде АФП.

Експозицията „Под знака на Леонардо" се открива утре в миланската „Галерия д'Италия" и ще може да бъде посетена до 4 април 2027 г.



Леонардо пристига в Милано по времето на херцог Лудовико Сфорца през 1482 г. и се завръща в града, намиращ се под френско владичество, между 1506 и 1513 г. Тук той има множество ученици и сътрудници, които черпят вдъхновение от творчеството му и разпространяват влиянието му.

„Можем да проследим еволюцията на тези творци и да разпознаем елементите, въведени от Леонардо", каза на пресконференция Симоне Факинети, един от двамата куратори на изложбата.

Младите художници, които често постъпват в ателието още в юношеските си години, упражняват рисуване, включват елементи, произтичащи от научни наблюдения, и развиват, по примера на Леонардо, по-голям психологически финес в творбите си. Някои от тях в крайна сметка успяват да изградят свой собствен стил.

„Онези, които запазват по-голяма интелектуална независимост - като Джовани Антонио Болтрафио или Андреа Соларио, успяват да се издигнат, докато най-близките му сътрудници потъват в забвение, като например Салаи и Франческо Мелци", отбелязва кураторът.

Впоследствие влиянието на Леонардо се разпростира из цяла Италия, тъй като учениците му пътуват и разпространяват неговото учение, какъвто е случаят с Чезаре да Сесто в Сицилия, обяснява Симоне Факинети.

Седем години след голямата изложба в Лувъра, посветена на Леонадро да Винчи, това събитие предоставя възможност да се видят творби на майстора съвсем близо до мястото, където се съхранява неговата „Тайна вечеря". Прочутата картина на Леонардо е изложена в бившата трапезария на доминиканския манастир „Санта Мария деле Грацие".

Посетителите на изложбата „Под знака на Леонардо" ще могат да разгледат 120 творби, предоставени от близо 50 международни институции.