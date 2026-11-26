Частен зоопарк в перуанската столица Лима представи два новородени суриката в рамките на инициатива за опазване на дивата природа и запознаване на посетителите с този африкански вид, предаде Асошиейтед прес.

„Целта на инициативата е хората да научат повече за значението на опазването на биоразнообразието“, каза Едуардо Еспириту, биолог, който отговаря за бозайниците в NaviFauna - частен зоопарк и център за защита на дивата природа.

Сурикатите са дребни бозайници, произхождащи от Южна Африка. Те живеят в подземни бърлоги и често застават на задните си крака, за да наблюдават за приближаващи хищници и други заплахи.

„Сурикатите не могат да бъдат домашни любимци. Те са диви животни“, подчерта Еспириту.

По думите му зоопаркът се стреми да осигури добри условия за живот на животните, а размножаването им е един от показателите за успешната грижа за тях.

В NaviFauna живеят общо 15 суриката, осем от които са родени в Лима след 2025 г. Останалите седем са пристигнали от Ботсвана през 2022 г. в рамките на обмен между зоологически градини, съобщиха от зоопарка. Видът придоби световна популярност и благодарение на Тимон - героя сурикат от анимационния филм на „Дисни“ „Цар Лъв“.

NaviFauna е частен зоопарк, лицензиран от перуанската служба по горско стопанство и дива природа. Освен сурикати там се отглеждат капибари, папагали ара и фламинго, допълва Асошиейтед прес.