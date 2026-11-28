След сигнал на омбудсмана прокуратурата образува досъдебно производство за насилие над деца във Възпитателното училище-интернат (ВУИ) „Христо Ботев“ в с. Подем, съобщиха от институцията.

На 25 ноември 2026 г. екип на омбудсмана в качеството му на Национален превантивен механизъм (НПМ) извърши внезапна проверка в интерната, при която установи изключително тревожни данни за упражнявано насилие над деца.

За констатациите от проверката омбудсманът информира и министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, тъй като възпитателното училище-интернат е в системата на Министерството на образованието и науката.

Велислава Делчева настоява пострадалите деца да бъдат незабавно изведени от интерната и настанени в кризисен център или в Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР в Горна Оряховица, за да се гарантират тяхната сигурност и защита от последващо насилие.

В резултат на сигнала на омбудсмана на 27 ноември 2026 г. Районната прокуратура в Плевен образува досъдебно производство за изтезаване на непълнолетно лице, намиращо се под грижите или възпитанието на другиго.

В хода на разследването са разпитани свидетели, извършен е оглед на местопроизшествието, иззети са предмети, свързани с разследването, освидетелствани са децата, станали жертва на насилие, и са назначени медицински експертизи.