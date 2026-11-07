Заплахи от кибератаки: Рисковете, които крият умните домакински уреди

Продължение на тема, която предизвика много реакции в Европа. Все още нито една хакерска групировка не е поела отговорността за атаките, които спряха охлаждането на хладилниците в търговски вериги от 7 държави. Не са идентифицирани и от службите. Междувременно експертите припомнят рисковете, които крият и умните домакински уреди и нуждата да се създадат протоколи за киберсиурност.

Картата отразява реални кибератаки с атакуеми и атакуващи страни. И няма момент от денонощието, в който някоя да не свети в червено. Сега в Европа най-злостни атаки търпят Италия и Испания. Въпреки това, не е съвсем сигурно, че зад хладилния терор стои умишлена кибератака.

доц. Златогор Минчев, Института по информационни и комуникационни технологии, БАН: "Може и да е експеримент как ще реагира обществото, защото може и да е производствена грешка или пък някаква дейност на младежи активисти с изкуствен интелект.

- БНТ: Производствена на грешка, не хакнат? - Може да е дефектът наречен zero date атаки, които просто има грешка в системата и на определена дата тя възниква. И това е по-вероятният сценарий за мен."

При всички случаи, колкото по-модерни и умни устройства навлизат в ежедневието ни, толкова по-уязвими.

доц. Златогор Минчев, Института по информационни и комуникационни технологии, БАН: "Сега и в нашата магазинна мрежа може да си купите крушки, които са интелигентно управляващи и светят, обаче могат и да достъпят до домашната ви интернет мрежа и от там до компютъра. Това е притеснително наистина."

Или всички дистанционно управляеми уреди, които комуникират с други за автоматизация на ежедневните си задачи, могат да се обърнат срещу собственика си. Дори и такива, монтирани за по-голяма сигурност, като наблюдателните камери например, които могат да шпионират за друг.

доц. Златогор Минчев, Института по информационни и комуникационни технологии, БАН: "И не само източник на видео и на аудио информация. А с помощта на средства с изкуствен интелект може лесно да се модифицират даже. - БНТ: Виждам ви, че сте с умен часовник... - Това е голям проблем, защото новите часовници даже не искат интернет."

Пряка опасност за живота носят повечето нагревателни уреди. Но изключването им от живота ни не е пътя по който трябва да вървим.

доц. Златогор Минчев, Института по информационни и комуникационни технологии, БАН: "Много може да се направи и на ниво стрес-тестове, защото ако една такава система, изградена с интелигентни уреди се тества предварително, Такава поредица от атаки няма да възниква толкова лесно.Трябва да си направим одит на системите, преди да ги пускаме да стават толкова интелигентни и това да се прави регулярно. Това е NIS 2 директивата."

Но докато европейската регулация за мрежова и информационна сигурност започне да се изпълнява стриктно, струва си да проверите какви данни може да събира вашето устройството, дали производителят осигурява редовни актуализации и как реагира при открити пробойни