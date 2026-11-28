Снежната покривка в равнинните райони може да достигне 20-30 сантиметра, а в планините – 50-60 сантиметра. Студеният въздух ще обхване цялата страна, а утре в по-голямата част от България дневните температури ще останат под нулата. Това прогнозира синоптикът Иван Василев.

Причината за валежната обстановка е циклонът Аргус, обясни Василев. В същото време антициклонът се придвижва на юг и нахлува студен въздух. Затова през втората половина на деня са започнали снеговалежи в цяла Северна България, а вечерта – и по високите полета на Западна България.

През нощта дъждът в Южна България също ще премине в сняг и там ще започне да се образува снежна покривка.

„Този студ ще продължи да нахлува и ще обхване цялата страна и през нощта дъждът в Южна България ще премине в сняг, което означава, че и там ще започне да се образува снежна покривка“, обясни синоптикът.

По думите му валежите утре ще бъдат повсеместни. Усилващият се вятър ще създава условия за навявания, а снежната покривка ще продължи да се увеличава.

„Както казах, вятърът се усили вече, ще има навявания, снежната покривка ще се увеличава. Очакваме до 20-30 см снежна покривка в равнинните райони, а в планинските райони тя може да достигне и 50-60 см“, прогнозира Иван Василев.

Сняг няма да вали в крайните югозападни райони, но там валежите ще бъдат от дъжд. В Югоизточна България и по Черноморието дъждът ще бъде примесен със сняг.

Минималните температури ще бъдат между минус 6 и минус 1 градус. В по-голямата част от страната и дневните температури утре ще останат под нулата, което ще направи деня леден.

„Нещо, което е характерно, минималните температури очакваме между минус 6 и минус 1 градус, а утре дневните в по-голямата част от страната ще бъдат по-ниски от 0 градуса, което означава, че ни чака един леден ден за по-голямата част от страната“, каза синоптикът.

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