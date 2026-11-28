За рязко влошаване на времето у нас предупреждават синоптиците. Червен код за значителни валежи е обявен за 6 области в страната. Сред тях е и Велико Търново.

Преди около час започна да вали във високите места. От областното пътно управление във Велико Търново са разположили техника в 13 пункта в областта, която е в готовност да опесъчава и да снегопочиства. Общо 75 са машините, които ще бъдат на терен.

инж. Йордан Матеев, Областно пътно управление - Велико Търново: "Машините са общ броя по оперативен план 75 броя, от които разполагаме с роторен снегорен, два автогрейдера и тежки трактори за изтегляне на закъсали тирове и за снегопочистване, ако се наложи. На тези опорни пунктове също има и на 24 часов режим така наречените информатори от фирмата, служители, които следят за металургичната обстановка и дават информация, събирана в областното пътно във Велико Търново. До сега проходът не е затварян и не е ограничаван за леки и лекотоварни автомобили, но неподготовени тежкотоварни автомобили създават условия и предпоставки за инциденти."

От общинските ръководства призовават хората да разчистят уличните платна, така че да не възпрепятстват с автомобилите си снего почистването в следващите часове и през сутрешния ден.

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