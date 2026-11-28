Привърженици на Левски се завърнаха в България през изминалата нощ след гостуването на Олимпик Марсилия (0:1) от основната фаза на Лига Европа. Преди началото на двубоя в четвъртък част от феновете на „сините“ станаха жертва на жестоко нападение от страна на френски ултраси. Случилото се предизвика сериозен отзвук и реакции.

По информация от местната префектура двама български граждани остават в болница като пациенти, а трети също остава, но като придружител. Състоянието на двамата пострадали е стабилно.

От френските власти съобщават още, че има двама ранени полицаи вследствие на инцидентите около срещата.

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