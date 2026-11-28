Интер Маями загуби с минималното 0:1 от Кълъмбъс Крю във втория мач от осминафиналната серия от плейофите на Мейджър Лийг Сокър. По този начин сезонът за Лионел Меси и компания приключи и отборът не успя да защити титлата си.

Тимът от Флорида загуби домакинството си с 0:3 и с две загуби отстъпи в серията.

През първото полувреме двата отбора си размениха по два точни удара, но до гол не се стигна.

Четвърт час преди края на редовното време попадение с глава на Каземиро не бе зачетено заради засада.

Победното попадение дойде в добавеното време. Сантяго Родригес оформи крайния резултат с плътен шут от вътрешността на вратарското поле.

На четвъртфиналите Кълъмбъс Крю ще премери сили с победителя от серията между Ню Ингланд Революшън и Филаделфия Юниън.

Интер Маями завърши сезон 2026 без спечелен трофей.