Гостите на телевизионния подкаст в предаването "Денят започва с Георги Любенов" Валерия Велева, Петър Пунчев и Андрей Райчев обсъдиха една от най-актуалните теми в страната - баталните сцени на стадиона в Марсилия преди мача между Олимпик Марсилия и Левски.

Журналистът Петър Пунчев е категоричен, че мачът не е трябвало да се състои, а последвалата реакция на УЕФА, Левски е БФС е била неадекватна.

"Независимо от провокациите, случилото се е тотално неприемливо. Мачът не трябваше да започва, а веднъж започнал, не трябваше да завърши. Левски трябваше да изтегли отбора. Със загуба 0:3 Левски щеше да предизвика скандал. УЕФА, подобно на ФИФА е развъдник на корупция. Нямаше как да стане по-опасно. Този стадион е ужасно уязвим и не може да даде никаква сигурност... Реакцията на българската държава бе вяла и несериозна. Една държава трябва да реагира веднага, за да си защити хората. Най-срамна бе реакцията на БФС - скучни и безсилни", заяви той.

Социологът Андрей Райчев определи сблъсъците на стадион "Велодром" като част от ежедневието в страната.

"Франция е в такова положение, че тази работа едва са я забелязали много французи. Това го направиха мигранти. Слава Богу България още не е болна от тази болест, макара да имаме проблеми. Франция гори и месечно има десетки такива случаи", допълни той.

Журналистът Валерия Велева описа случилото се като "организиран опити за убийство", предвид липсата на реакция от страна на френската полиция.

"Позор за Франция. Франция е любимата ми страна, но това не е моята Франция. Това е позор за УЕФА и изключителен гаф за ръководството на Левски. Те са действали неадекватно. Призовавам българската държава да положи усилия за момчето, защитило жената и да му помогне да се лекува в България. Френската държава изобщо не се е погрижила така, както ние им благодарихме в първите минути. Отношението към българите не е било адекватно. Френската държава се провали. Френските органи не са реагирали и са дали коридор на нападателите. Говорим за организирани опити за убийство. Не трябва да се караме с Франция, но да си кажем истината", добави тя.

Вижте целия разговор във видеото.