Брест продължи възходящото си представяне във френската Лига 1, след като победи Париж ФК с 1:0 на стадион "Франсис льо Бле“ в среща от 12-ия кръг. С четвъртия си пореден успех домакините се изкачиха временно на третото място в класирането и се доближиха на две точки от столичния тим.

Възпитаниците на Лиъм Росиниър изпитваха сериозни затруднения през първото полувреме, когато високата преса и интензивната игра на Брест ограничиха възможностите им в нападение.

Домакините откриха резултата в 21-ата минута чрез Люк Зогбе, само минута след като Людовик Ажорк пропусна да преодолее Кевин Трап в ситуация очи в очи. За 21-годишния национал на Кот д'Ивоар попадението бе първо в елита на френския футбол.

След почивката Париж ФК повиши темпото и бе близо до изравняване още в 46-ата минута, когато появилият се като резерва Руди Матондо разтресе напречната греда.

В герой за Брест се превърна норвежкият вратар Егил Селвик, който направи поредица от решаващи спасявания при опитите на Ласин Синайоко, Лука Колеошо и Пиер Лес-Мелу. В 88-ата минута Илан Кебал също пропусна възможност да донесе точката на гостите, след като ударът му премина встрани от вратата.

Стабилните изяви на 29-годишния Селвик, който в предишния кръг спаси дузпа при победата над Страсбург с 1:0, заслужено му донесоха овациите на домакинската публика.

Брест продължава да бъде сред приятните изненади от началото на сезона във Франция, докато Париж ФК пропусна възможността да затвърди втората си позиция в класирането.