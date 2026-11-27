Централният защитник на Щутгарт Джеф Шабо продължава да се надява на дебют за националния отбор на Германия. Въпреки че все още не е попадал в сметките на селекционера Юрген Клоп, 28-годишният футболист вярва, че със силните си изяви може да заслужи място в Бундестима.

"Играл съм за Германия във всички юношески и младежки гарнитури, а възможността да представлявам страната винаги е била сред най-хубавите ми преживявания. Ако някога получа повиквателна, това ще ме изпълни с огромна гордост“, заяви Шабо пред клубните медии на Щутгарт.

Защитникът призна, че повиквателните на неговите съотборници Фин Йелч и Яник Шпалт съответно за Германия и Австрия му вдъхват допълнителна увереност.

"Последните примери показват, че Щутгарт е в полезрението на националните селекционери. Все още не съм навършил 30 години и от няколко сезона се представям на постоянно високо ниво както в Бундеслигата, така и в международните турнири. Най-важното е как се представям за моя клуб заедно със съотборниците си“, допълни бранителят.

Шабо се утвърди като основна фигура в състава на Себастиан Хьонес след трансфера си от Кьолн през лятото на 2024 година. През настоящия сезон той е започнал като титуляр в 16 от общо 17 официални срещи на Щутгарт.

Още преди световното първенство през 2026 година германската футболна легенда Лотар Матеус се обяви в подкрепа на евентуална повиквателна за защитника.

"Той все още няма мач за мъжкия национален отбор, но го виждам като кандидат, дори и да не е в полезрението на много хора. Имаме известни проблеми с дълбочината на състава в центъра на защитата. Той има физическо присъствие, силен е в единоборствата и играе добре във въздуха“, коментира тогава Матеус.

Както предишният селекционер Юлиан Нагелсман, така и настоящият наставник Юрген Клоп до момента предпочитат други варианти в центъра на отбраната. При последния лагер Клоп даде възможност за дебют на съотборника на Шабо Фин Йелч при категоричната победа с 5:0 над Нидерландия.

Междувременно бъдещето на Шабо в Щутгарт също остава отворено. Договорът на защитника изтича през лятото на 2028 година, като според информациите до момента не са проведени конкретни разговори за неговото подновяване.