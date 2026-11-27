Защитникът на Щутгарт се надява с постоянните си изяви на клубно ниво да заслужи повиквателна от Юрген Клоп
Централният защитник на Щутгарт Джеф Шабо продължава да се надява на дебют за националния отбор на Германия. Въпреки че все още не е попадал в сметките на селекционера Юрген Клоп, 28-годишният футболист вярва, че със силните си изяви може да заслужи място в Бундестима.
"Играл съм за Германия във всички юношески и младежки гарнитури, а възможността да представлявам страната винаги е била сред най-хубавите ми преживявания. Ако някога получа повиквателна, това ще ме изпълни с огромна гордост“, заяви Шабо пред клубните медии на Щутгарт.
Защитникът призна, че повиквателните на неговите съотборници Фин Йелч и Яник Шпалт съответно за Германия и Австрия му вдъхват допълнителна увереност.
"Последните примери показват, че Щутгарт е в полезрението на националните селекционери. Все още не съм навършил 30 години и от няколко сезона се представям на постоянно високо ниво както в Бундеслигата, така и в международните турнири. Най-важното е как се представям за моя клуб заедно със съотборниците си“, допълни бранителят.
Шабо се утвърди като основна фигура в състава на Себастиан Хьонес след трансфера си от Кьолн през лятото на 2024 година. През настоящия сезон той е започнал като титуляр в 16 от общо 17 официални срещи на Щутгарт.
Още преди световното първенство през 2026 година германската футболна легенда Лотар Матеус се обяви в подкрепа на евентуална повиквателна за защитника.
"Той все още няма мач за мъжкия национален отбор, но го виждам като кандидат, дори и да не е в полезрението на много хора. Имаме известни проблеми с дълбочината на състава в центъра на защитата. Той има физическо присъствие, силен е в единоборствата и играе добре във въздуха“, коментира тогава Матеус.
Както предишният селекционер Юлиан Нагелсман, така и настоящият наставник Юрген Клоп до момента предпочитат други варианти в центъра на отбраната. При последния лагер Клоп даде възможност за дебют на съотборника на Шабо Фин Йелч при категоричната победа с 5:0 над Нидерландия.
Междувременно бъдещето на Шабо в Щутгарт също остава отворено. Договорът на защитника изтича през лятото на 2028 година, като според информациите до момента не са проведени конкретни разговори за неговото подновяване.