Арсенал получи добри новини преди предстоящото дерби с Манчестър Сити във Висшата лига. Титулярният вратар на лондончани Давид Рая поднови тренировки, след като се възстановяваше от контузия на лявото рамо.

Испанският национал пропусна двубоя срещу Борусия Дортмунд в Шампионската лига през седмицата, но съществува възможност да се завърне в състава на английските шампиони още в неделя.

Мениджърът на "артилеристите“ Микел Артета не даде категоричен отговор относно участието на стража в дербито, но изрази оптимизъм за неговото състояние.

"Не знам, все още имаме няколко часа преди мача. Просто се опитваме да върнем всички“, заяви испанският специалист на пресконференция, цитиран от Асошиейтед прес.

На въпрос дали има надежда Рая да бъде на разположение срещу Манчестър Сити, Артета отговори утвърдително.

Друга положителна новина за лондончани е завръщането към тренировъчния процес на Букайо Сака, който също имаше здравословни проблеми заради травма на бедрото.